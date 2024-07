La resposta a la pregunta dependrà de dos factors: de l’edat en el moment del seu consum i del seu motiu. Es fa per addicció, plaer, diversió, avorriment, intruir-se? És a dir, la persona que està veient porno ho fa esporàdicament, habitualment, però de manera controlada, o ha perdut el nord i és incapaç d’estar-se més de 12 hores seguides sense veure-ho? Depenent de la resposta estaríem parlant d’un ús o d’un abús, i, consegüentment, d’un comportament productiu i sense afectes negatius per la persona; o, per contra, estaríem veient un comportament addicte i malauradament, autodestructiu i girant per complet al voltant del sexe.

Així doncs, quan es tracta de consumidors menors de 16 anys, el seu comportament està més enfocat a divertir-se; poden ajuntar-se uns quants amics i comentar les escenes, o també, depenent de la seva extroversió, hi ha qui prefereix fer-ho individualment, en la intimitat de casa seva.

Igualment, quan el motiu és desfogar-se sexualment, masturbar-se, cadascun ho fa en la intimitat de casa. És un acte que no es comparteix. Així mateix, excloent l’àmbit addictiu, la majoria dels consumidors de pornografia són conscients que estan veient cinema, escenes irreals i ajustades a un guió. Però també, donada la facilitat al seu accés gràcies a Internet, hi ha qui ho fa per aprendre, atès que és nou en el món del sexe i ho està descobrint, perquè no oblidem que estem parlant d’adolescents. El seu organisme està experimentant una revolució hormonal i, paral·lelament, se’ls desperta la curiositat i el desig sexual. En aquest aspecte, no hi ha diferències entre nois i noies, tots dos ho estan vivint.

Veient cinema porno, estan aprenent de manera vicària. Per a molts és com si es preparessin per a quan arribi el seu gran dia, però sent conscients en tot moment que no serà igual, perquè tampoc són incrèduls. Saben que són actors i, per tant, han hagut de passar uns càstings per ser escollits, ja que donen el perfil buscat pels productors. Amb això vull dir que és igual que en qualsevol altre gènere cinematogràfic, no tots som aptes per interpretar els personatges. Aleshores, entès això, només queda seure i gaudir de la pel·lícula o de l’escena més adequada per a cadascun, perquè com en qualsevol gènere, en el porno també hi ha escenes més agressives o suaus i inclús romàntiques, segons li interessi al consumidor.

De la mateixa manera, també serveix per aprendre les postures del kamasutra de manera més directa, veient com les fan els actors. Per tant, pot interpretar-se com una classe sexual més. Altrament, quan hi ha consens en la parella per veure porno conjuntament, la relació s’enforteix perquè es trenquen tabús i complexos i, en conseqüència, les seves relacions sexuals milloren bastant perquè, en moltes ocasions, repetir sempre les mateixes postures pot desmotivar-los. Així mateix, si un dels dos pateix alguna disfunció sexual, veure aquest cinema pot millorar substancialment la seva excitació.