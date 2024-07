En aquest article volia comentar-vos que aquesta setmana l'estic dedicant a fer un curs de teatre amb la Universitat de Lleida sobre com han d'actuar els actors i la veritat és que hi estic molt imbuïda i m'oblido d'altres coses. Així soc jo!

Però del que realment volia parlar-vos és d'un curs de teatre que farem el Pere Tomàs i jo, a la Seu, per a la UNED.

Doncs sí, de cara al curs vinent farem un curs de teatre sobre Bodas de sangre de Federico García Lorca, com molts ja sabreu. Serà un curs meitat teoria i meitat pràctica, i que podeu trobar a l'apartat d'Extensió universitària cercant els cursos de la UNED de la Seu d'Urgell.

A la part de teoria, jo parlaré sobre Federico, de la Generació del 27, de la seva obra teatral i de moltes altres coses interessants sobre aquesta obra dramàtica. I caldria assenyalar que aquesta part es farà en castellà i la matrícula podrà ser online o presencial. A més, si ho desitgeu, podeu matricular-vos només d’aquesta part.

A la part pràctica podreu jugar mentre feu una lectura del text i apreneu alguns aspectes sobre interpretació, però no es representarà l'obra. Aquesta part només és pràctica i es donarà en català, encara que no es traduirà l'obra. Per acabar, hi haurà un acte obert al públic, en el qual es mostrarà el que s'ha treballat al curs i es farà una petita representació d'algun fragment. Jo us animo a entrar i consultar-ho i també a apuntar-vos, perquè de segur no us avorrireu.