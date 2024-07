Junta directiva d'AUTEA

El passat 27 de juny, fins a 39 entitats vam firmar el Pacte nacional per la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari.

Des d’AUTEA vam signar el Pacte perquè creiem en el sistema sanitari públic i de qualitat que té el Principat, i perquè compartim el compromís de treballar i col·laborar per l’excel·lència, l’eficiència i la sostenibilitat del nostre sistema sanitari.

El Pacte remarca, entre molts altres aspectes, la importància de reforçar l’atenció a la salut mental en totes les etapes del cicle vital i la lluita contra l’estigma social d’aquestes malalties i trastorns. També reconeix les mancances existents en el nostre sistema sanitari i identifica els quatre pilars fonamentals sobre els quals es treballarà per resoldre aquestes mancances i poder encarar els reptes que el sistema sanitari andorrà té al davant.

Avui ens volem centrar en el segon dels pilars: l’accés a una assistència sanitària de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de la població, a l’evidència científica i als darrers avenços disponibles, i amb un nombre de professionals sanitaris suficient i amb les competències adequades per donar aquesta assistència.

Des d’AUTEA estem totalment d’acord en el fet que la qualitat, la innovació, l’evidència científica i comptar amb professionals sanitaris suficients i amb les competències adequades, són aspectes fonamentals per resoldre les mancances existents, i encarar els reptes que el sistema de salut té per endavant.

I estem també convençuts de què aquest és el camí per donar resposta a les necessitats que la ciutadania reclama, i a les que hi té tot el dret. Un camí que cal recórrer conjuntament, perquè la singularitat del nostre país requereix solucions compartides i innovadores per garantir aquesta qualitat en el servei. Les solucions més adequades i que donin resposta a les necessitats llargament reclamades per les famílies. I som conscients que no és fàcil trobar aquests professionals especialitzats i retenir aquest talent.

Per això, esperem continuar comptant amb la confiança i la col·laboració que des de diferents estaments de l’àmbit de la salut mental i l’acció social tenen en el treball que desenvolupem des de l’associació i que es basa en aquests principis: avaluació de les necessitats socials, qualitat, d’evidència científica i especialització.

Un treball conjunt que ja està donant resposta a diferents necessitats que tenen les persones amb TEA i les famílies del nostre país, com també està succeint amb necessitats existents en el territori de l’Alt Pirineu. Això està permetent una millor atenció, intervenció, seguiment i coordinació de cada persona amb TEA i família a la qual atenem, així com una planificació de serveis i recursos especialitzats no existents al país i que, després d’una avaluació compartida, es detecta com una necessitat i recurs necessari a oferir.