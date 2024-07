Si hi ha una cosa que podem tenir clara és que una de les condicions obligatòries de la vida és la de conèixer gent. I encara podem dir més, totes les persones que passin per la nostra significaran alguna cosa, tant per a bé com per a malament. I si molt convé, encara podríem afegir que totes tenen un propòsit. Algunes t’inspiraran i trauran el millor de tu, d’altres et posaran a prova o et faran viure moments difícils, i algunes passaran per la nostra vida per ensenyar-nos a no ser com elles. Però en qualsevol cas, de totes aprendrem alguna cosa sobre nosaltres mateixos. I de totes les emocions que ens faran sentir, les quals seran les encarregades d’atorgar la importància que li donarem a les persones que arribaran després, la més important, la que destaca, és l’amor. Essent el fet de trobar la persona correcta un dels aspectes que més ens condicionaran a mesura que passen els anys.

I quan parlem de la persona correcta, partim de la base que les ànimes bessones no existeixen, o potser és el que pensem la gran majoria de persones que no l’hem trobat. Nosaltres creiem que l’amor de la nostra vida poden ser moltes persones diferents que anirem trobant a cada etapa, algunes s’hi estaran més temps, amb d’altres assolirem fites més importants i, amb una mica de sort, al final trobarem la que es quedarà per a la resta.

Però, tal com hem parlat en més d’una ocasió, a l’hora de trobar parella ara tenim un nou element al joc, i és que l’amor ha canviat molt al llarg del temps. Abans semblava que ho tenien molt més clar, i que la primera persona que coneixien era amb la qual es casaven, i per sempre. En les relacions actuals, mentre busquem l’escenari ideal que veiem en les pel·lícules i sèries, l’arribada de les xarxes socials, la immediatesa de tot i les noves eines de comunicació han canviat també la forma en la qual busquem una parella. I aquesta evolució ens porta a prendre decisions importants en pocs segons, fent que ens llancem al buit i ens preguntem què és el pitjor que pot passar si coneixem a algú nou, o en una relació ens qüestionem si estem amb la persona correcta.

Doncs bé, tot i que no existeix una norma universal que valgui per a tothom, sí que, segons els experts, hi ha algunes qüestions que et donen pistes per saber si estàs en la relació sentimental correcta o hi ha ‘reds flags’ que indiquen que és millor que fugis d’allí, així que us passo la ‘xuleta’.

En primer lloc, per aportar una mica de llum que ens condueixi a saber si la parella amb la qual estem és la parella que ens mereixem, ens hem de plantejar qüestions bàsiques, tot i que no hi ha una recepta màgica perquè cada persona té una història de vida. «És una persona amb la qual sento que puc ser jo? Em sento atesa, estimada i important? Gaudeixo amb aquesta persona i m’il·lusiona la idea de compartir el meu temps amb ella? Sento que les meves opinions i sentiments li importen?» I sobretot, i tot i que la posi en darrer lloc, una de les més importants és: «Sento desig sexual per ella?»

Si passem aquest primer filtre, la cosa pinta bé. Però podem aprofundir una miqueta més, i és que estem acostumats a triar parella d’una forma automàtica i irracional. Què m’agrada algú i jo li agrado també? Genial, amb això ja ho tenim tot fet. Però no és així. I és que perquè les relacions funcionin a llarg termini, i ens proporcionin la sensació de benestar que necessitem, no és suficient només amb el component de l’atracció, hem de fixar-nos també en altres qüestions menys romàntiques, però més realistes que ens ajudaran a construir relacions més sanes i felices.

Pel que fa al respecte ens hauríem de qüestionar si: «Sento que la meva parella em respecta com a persona, incloent-hi els meus límits, la meva autonomia i la meva manera de ser?». Pel que fa a la comunicació: «Puc parlar obertament amb la meva parella dels meus sentiments i pensaments, sense noses ni autocensures? Em sento escoltada i mostra interès per entendre el meu punt de vista quan li parlo de les meves preocupacions?». Pel que fa als valors i objectius de vida: «Com manegem les nostres diferències? Som capaços d’aconseguir acords i de trobar punts d’equilibri? Som capaços de resoldre els conflictes d’una forma constructiva? I de perdonar i avançar després d’un conflicte?». Pel que fa al creixement: «La meva parella fomenta o m’acompanya en el meu creixement personal? Em sento lliure d’evolucionar com a persona en aquesta relació? La relació contribueix al meu desenvolupament personal?». I pel que fa a l’atracció, la parella mai hauria de deixar de semblar-te atractiva, i sempre hauries de sentir aquesta connexió que us fa especials com a ‘equip’, per això ens qüestionem: «Em sento atreta física i emocionalment per la meva parella? Em continua semblant atractiva? Tenim una connexió profunda, fins i tot més enllà de l’atracció superficial?».

Si amb tot això encara tenim dubtes, hi ha unes preguntes clau que t’acabaran de fer sortir de dubtes. «Si et diguessin que en el cas de tenir fills, aquests s’assemblaran en la manera de ser i fer a la teva parella, estaries orgullós? I si et diguessin que tu t’hi assembles?».

N’estic segura que encara ens podríem fer moltes preguntes més, de la mateixa forma que us puc dir que no hi han respostes correctes ni incorrectes. La clau està en l’equilibri, i com dic jo sempre, cal analitzar la persona en conjunt. I si el que ens agrada ens compensa, i millor si ho fa amb escreix, el que ens desagrada, aleshores ens la quedem!

I acabarem avui amb una frase d’un dels poemes de l’escriptor colombià Gabriel García Márquez, que diu: «T’estimo no per qui ets, sinó per qui soc jo quan estic amb tu». I és que si hi ha una cosa que podem tenir clara és que la persona correcta sempre farà de tu una millor persona.