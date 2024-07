Aquest primer de juliol hem sigut testimonis d’un pas endavant per a l’adopció de les monedes estables a Europa. Una de les grans empreses global de tecnologia financera i emissora de les USDC i EURC ha anunciat una fita important, convertint-se en el primer emissor global a complir el marc regulador de MiCA (Markets in Crypto Assets); és a dir els Mercats de Criptoactius de la Unió Europea.

Aquest èxit marca un pas decisiu en l’adopció generalitzada de les monedes estables i en la legitimació de les criptomonedes en conjunt.

Què són les monedes estables o ‘stablecoins’ USDC i EURC? En el món de les criptomonedes, on els preus pugen i baixen com les onades en una tempesta, les ‘stablecoins’ apareixen com un far en la foscor. Vinculades a valors estables com el dòlar nord-americà (USDC) o l’euro (EURC), ofereixen als inversors un refugi segur davant la volatilitat del mercat.

La popularitat de les USDC s’ha disparat en els últims anys, amb una liquiditat de mercat que supera els 21 milions de dòlars.

Les ‘stablecoins’ són criptomonedes que mantenen un valor estable en relació amb un actiu subjacent, com ara una moneda de curs legal, or o matèries primeres. Mantenir l’estabilitat d’una ‘stablecoin’ es pot aconseguir mitjançant diversos mètodes que detallo a continuació.

Un primer mètode seria l’ús de les reserves de garantia, en què aquestes poden estar recolzades per reserves de l’actiu subjacent, com ara dòlars americans dipositats en un compte bancari. En altres casos algunes monedes estables utilitzen algorismes per ajustar automàticament l’oferta de monedes en circulació, i obliga el mercat a mantenir-se en preus estables. I trobarem casos on es combinen reserves de garantia amb algorismes per aconseguir una major estabilitat.

Què és MiCA? MiCA és un conjunt de regulacions integral dissenyat per supervisar els criptoactius dins de la Unió Europea. El seu objectiu principal és establir estàndards clars per a l’emissió, la comercialització i l’ús de criptomonedes, fomentant la transparència, la protecció de l’inversor i l’estabilitat financera, ajudant a fomentar la innovació i el creixement en aquest sector emergent.

MiCA i l’adopció generalitzada de les ‘stablecoins’. Un exemple d’aquesta incorporació i primer emissor global a complir el marc regulador MiCA de la UE ha estat l’empresa Circle.

Aquesta empresa ha estat la primera en obtenir una llicència d’Institució de Diners Electrònic (EMI) a França, i pot oferir les ‘stablecoins’ USDC i EURC a la UE de manera totalment compatible amb les regulacions MiCA. Això significa que les empreses i els consumidors europeus poden tenir la seguretat que aquestes monedes estables respecten els estàndards reguladors europeus.

La introducció d’aquesta criptomoneda a Europa sota l’empara de MiCA contribuirà a augmentar la confiança dels inversors en aquests actius digitals, impulsant-ne l’adopció i l’ús. Aquest marc regulador clar fomentarà la innovació al sector de les criptomonedes, permetent el desenvolupament de nous productes i serveis financers que oferiran una alternativa més accessible i eficient als sistemes de pagament tradicionals.

Amb l’adopció de les ‘stablecoins’ dins la Unió Europea, s’ha marcat un pas endavant significatiu cap a la maduresa i l’acceptació generalitzada. Amb un marc regulador sòlid i empreses compromeses amb la regulació, les criptomonedes tenen el potencial de transformar l’intercanvi monetari i financer global.