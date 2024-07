Els Demòcrates, sense un lideratge ferm, han de fer front al Trump menys Trump. Els Demòcrates tenen l’obligació de trobar un lideratge ferm i moderat, capaç de capgirar els Estats on hi pot haver competència amb els republicans.

En política poden passar moltes coses que poden fer-te guanyar o perdre unes eleccions. Caure i entropessar-se per les escales mostra debilitat i poca vida. Tanmateix, confondre a Putin amb el president ucraïnès mostra malestar mental i desconnexió amb el món.

Els Estats Units sempre ha estat el punt de mira mundial, ja que depèn de qui guanyi pot canviar radicalment el panorama mundial. Amb Biden ‘jubilat’, tot apunta a Harris com a candidata a la presidència, però davant tenen al candidat més imponent dels darrers anys. Els Demòcrates tenen una missió a dur a terme, i l’han de realitzar a contrarellotge. Biden ha fet el pas al costat perquè Kamala Harris competeixi electoralment davant d’un Trump que té totes les de guanyar.

