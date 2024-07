Avui parlarem de les persones tòxiques. No soc gaire partidària d’etiquetar les persones, però avui faré servir aquesta paraula per referir-nos a aquelles persones que afecten negativament el benestar dels altres en impedir-ne el creixement personal, l’expressió emocional, conductual i cognitiva. Aquelles persones que, malgrat que comunament no tenen mala intenció, aconsegueixen treure la pitjor versió dels que estan al seu voltant.

Hi ha moltes classes de persones tòxiques: envejoses, geloses, possessives, pessimistes, autoritàries, manipuladores, etc., les quals poden estar presents en tots els àmbits de la nostra vida (a la feina, al grup d’amics o a la família) i amb les quals hem de conviure cada dia.

Algunes de les característiques de les persones tòxiques:

- Egocèntriques i egoistes: els seus problemes o preocupacions sempre estan per sobre de les de la resta.

- Culpabilitzen en excés: et fan pensar que ets tu l’equivocat, qui tot ho fa malament, etc.

- Manipuladores: només pensen en elles mateixes.

- Pessimistes i negatives: el seu discurs sempre és negatiu, a partir de queixes i pensaments pessimistes, centrant la seva atenció en els problemes i no en les solucions.

- Es victimitzen contínuament: pretenen ser el centre d’atenció, evitar fer-se responsables dels seus actes i fer que els altres atenguin i satisfacin les seves necessitats.

- Inhibeixen l’expressió emocional dels altres: tot això, mitjançant la manipulació, el control i la crítica.

- Generen emocions negatives: esgoten la teva energia i optimisme, sentint obligació de cuidar-les, atendre-les o protegir-les. Promouen la culpa, la vergonya i el temor.

- Envejoses i geloses: són incapaces d’alegrar-se pels altres. Tendeixen a treure’t la il·lusió i importància als teus èxits o actua amb indiferència davant d’ells. Solen alegrar-se del mal aliè i sentir enveja quan als altres els va bé.

- S’aprofiten de l’esforç aliè: no tenen gaire iniciativa, posen excuses per fer qualsevol cosa.

- Manca d’autocrítica: mai no s’aturen a analitzar les situacions que elles mateixes provoquen o els seus comportaments, per la qual cosa no veuen els seus errors.

- Vanitoses: són arrogants i supèrbies, sempre s’enalteixen a elles mateixes i presumeixen de les seves qualitats.

- Ignorància: el fet de creure’s superior als altres fa que aquestes persones no aprenguin res de les altres persones.

- Infelices: els seus pensaments negatius i actituds no els permeten viure en pau i harmonia amb els que els envolten.

Com es pot saber que t’està consumint una persona tòxica?

- Parles molt sobre ella.

- Et fa perdre els papers.

- La teva autoestima se’n ressent.

- Li dones la culpa a ella.

- Tems tenir-la a prop.

- Et rebaixes al seu nivell.

- T’impedeix estar relaxat o còmode.

- Cerca l’enfrontament.

- Reacciones amb mecanismes d’afrontament disfuncionals.

Les persones tòxiques busquen maneres de generar malestar a l’entorn. Com fer front als seus comportaments i actituds per evitar que t’influeixin en excés i et facin mal emocionalment?

- Ignorant-les.

- Establint límits.

- Conservant la tranquil·litat.

- Parlant de manera assertiva i ferma.

- Evitant la culpa.

- Mostrant seguretat.

- Fingint incomprensió.

- Analitzant la situació.

- Tenint clar que el problema és seu i no teu.

- Provant de ser compassiu, perdonant.

- Evitant prendre una actitud semblant.

- Deixant de concedir-li tanta importància.

- Essent cautelós.

- Allunyant-te d’aquesta persona o acostumar-te a viure amb ella.

- Practicant la meditació i altres formes d’alliberament (esport, ioga...).

Quan sentis que les persones tòxiques ja no t’afecten, aconseguiràs estar realment content amb tu mateix i això és el que realment importa. La capacitat d’estar amb un mateix malgrat les circumstàncies…