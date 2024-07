Aquest any, de nou, vaig poder veure el correfoc que es fa a Puigcerdà amb motiu de la Festa Major del Roser. Enguany van participar, a més dels Dimonis de Puigcerdà, els Amics d’en Kerresetcaps, els Diables de Cambrils Cagarrieres, els Escarrufaverros de Campanet, la Colla de Dimonis BocsiFocs de Esporles, els Dimonis de sa Pedrera, els Dimonis Ca de Bou de Pollença i les Fúries d’Ausa de Vic.

Totes aquestes colles es van reunir a la plaça de l’Ajuntament. A les onze de la nit, totes juntes van començar a envair els carrers i les places de la Vila, fem-nos vibrar amb el seu espectacle ple de llum, foc i diversió... Encara que de vegades feia una miqueta de por el cremar-se. No obstant això, molts joves amb mocadors tapant la seva boca, i de vegades els cabells, es ficaven sota les espurnes que desprenien els diables que jo, personalment, us puc assegurar que cremaven força.

Però, l’espectacle més gran es va oferir en una plaça de Santa Maria on les persones s’arremolinaven per veure l’actuació pirotècnica de cadascuna de les colles que tancava el correfoc d’aquest any. I quan es va acabar, hi va haver un espectacle que em va sorprendre força. Es van col·locar en un racó de la plaça envoltats de gent i van agafar una corda i la ruixaven amb algun líquid inflamable per després encendre-la i que tot el que ho desitgés passés a saltar a la corda cremant, que gràcies a la foscor ressaltava envoltant els participants. Un espectacle impressionant!