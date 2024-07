És la meva opinió personal i està basada en el fet que he viatjat per més de 70 països arreu del món i visitat els cinc continents. Per tant, crec que tinc una visió bastant objectiva sobre el tema i ho vull exposar en aquest article. Així doncs, som un exemple a seguir per qualsevol país del planeta atès que, estem demostrant que podem cohabitar, conviure tots junts harmònicament, sense importar els nostres orígens i maneres de pensar. En una superfície de tot just uns 480 km² ubicada en Europa, convivim persones dels cinc continents i la part més interessant, és que ho fem de manera harmònica, respectant-nos els uns als altres i la gran majoria de vegades interactuem somriguin. Per tant, puc assegurar que som gent alegre i això és un comportament que es veu reflectit en el comerç i la restauració, llocs on cada vegada que entrem, els seus empleats ens atenen amb un gran somriure.

A banda d’això, gràcies a ser pluriculturals, podem comunicar-nos en diversos idiomes, tot i que el català sigui la llengua mare i consegüentment, la que tots parlem. Amb això vull dir, que som un país que fa dies que ha entès que la diversitat cultual i el mestissatge són fonamentals per al progrés tant social, com econòmic. Altrament, cap ciutadà, sigui nacional o resident se sent superior als altres pel fet de seguir una religió o una altra o ser originari d’un país en concret, perquè tots som migrants o fills de migrants i això ho podem veure de manera clara en tres llocs diferents, sense comptar l’escola. Aquest últim és l’exemple rei, a simple vista podem veure com infants de moltes parts del planeta interactuen, juguen i s’ho passen genial entre ells.

Però parlant dels altres tres llocs: un és en la construcció, l’altra és l’atenció al client (restauració i comerç) i l’últim, les sales d’esport (el gimnàs). Encara que tots tres són diferents, poden considerar-se un referent del país i la prova la trobem en el fet que si dediquem uns dies a passejar per aquests llocs, veurem gent de tot arreu del món: andorrans, espanyols, francesos, portuguesos, anglesos, russos, marroquins, peruans, colombians, argentins, australians, xilens, filipins, etcètera. Igualment, gràcies al mestissatge i a la bona relació entre nosaltres, hem aconseguit una barreja de les cultures i les maneres de fer de cada lloc i això, es veu reflectit en el nostre comportament.

Com he dit abans, som ciutadans alegres perquè tot i estar vivint una època difícil per culpa de l’elevada inflació, l’encariment de la vida i sobretot, pel preu abusiu dels lloguers dels pisos, la gent sempre va somrient pel carrer. És com si visquéssim aliens al problema, però perquè entenem que no depèn de nosaltres, sinó, de la classe política i que, per cert, també s’ha de dir, que molts tenim familiars o amics dedicant-se a ella i això torna a demostrar la pluralitat cultural i, per tant, també la barreja d’idees. La qüestió és que som un gran país perquè som uns grans ciutadans: optimistes, alegres i treballadors.