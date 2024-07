Aquest cap de setmana s’han ajuntat la Festa Major d’Escaldes i Sant Julià de Lòria. Jo he aprofitat per gaudir una mica de les dues. El dissabte a la tarda, vam anar a la d’Escaldes; però, abans vam aprofitar per fer l’aperitiu en un bar: uns llagostins cuits molt fresquets.

Després de l’aperitiu, vam anar a veure el mercat. Com cada any vam comprar llardons i una llonganissa ben ‘sequeta’ que és com a mi m’agraden. Vam fer una passejada per les atraccions i vam anar a prendre unes begudes al Prat del Roure per acompanyar el que havíem comprat de menjar. Per descomptat, vam veure els focs artificials, perquè a Andorra la Vella ja no els fan mai i, sinó, no tinc oportunitat de veure’ls i m’agraden molt. Ens vam quedar a veure acabar el concert i vam acabar la festa menjant-nos unes porres acabades de fer i molt calentetes.

Diumenge vam anar a Sant Julià de Lòria a les 12 .00 hores del migdia a la plaça Major per veure cantar i ballar als grups de sardanes Els Dansaires Andorrans, la Coral Rocafort, l’Esbart Laurèdia i la cobla Vents de Riella. Al final, es va ballar una sardana en què es va convidar a participar a tothom que volgués fer-ho. A l’una, van servir l’aperitiu: patates fregides, olives i escopinyes i la beguda que cadascú volgués prendre. Així, es repartien tiquets i tu mateix anaves a recollir la teva beguda al bar.

Ara, cal esperar a Andorra la Vella, que per mi és molt especial per motius molt personals.