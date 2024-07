Junta directiva d'AUTEA

Andorra avança en els drets de les persones amb algun tipus de discapacitat i en l’accessibilitat. En plena pandèmia, l’any 2020, Autea i tots els comuns vam impulsar una iniciativa que va permetre senyalitzar amb pictogrames els principals passos de vianants de les set parròquies. Una acció que tenia com a objectiu la circulació amb més seguretat dels infants amb TEA i segurament la d’altres infants neurotípics.



El febrer del 2023 es va aprovar el Reglament d’aplicació de les mesures per reforçar la garantia de l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat. Aquest concretava els formats que es podran utilitzar, procurant que s’ajustin al màxim al disseny universal i a les necessitats i preferències de les persones amb qualsevol mena de discapacitat.

Per exemple, per a l’accés a la informació, poder fer servir la subtitulació i la llengua de signes per a les persones sordes; per a les que tenen dificultats cognitives, la lectura fàcil, els pictogrames i els símbols; per a les persones amb discapacitat visuals, el braille i la utilització de dispositius que facin la conversió en àudio. Aquests són dos exemples de la voluntat política per una Andorra més inclusiva.



I aquest any, el Comú de Sant Julià de Lòria ha volgut fer un altre pas per millorar la inclusió a la seva parròquia. Durant la passada Festa Major, que va acabar ahir, es van crear hores silencioses. És a dir, durant una hora de cada dia de la Festa Major, al Camp Gran i al Prat Gran, les atraccions van deixar de tenir so i música i els llums van deixar de ser tan intensos, perquè les persones amb discapacitat sensorial no tinguin cap estímul que els pugui molestar o desregularitzar.

Donar aquesta opció és important per continuar treballant per a la inclusió, facilitant en aquest cas l’accés i la participació d’aquelles persones que tenen una hipersensibilitat a certs estímuls, les quals una sobreestimulació els hi pot provocar malestar i greus comportaments de resposta com l’estrès, ansietat, pànic o senzillament no assistir.

I és que amb iniciatives com aquesta en què, en aquest cas el Comú de Sant Julià de Lòria, posa el focus en les persones amb autisme es reconeix el dret a l’oci de totes les persones, i a més les visibilitza i les reconeix davant la ciutadania.

Així doncs, és de vital importància que les institucions públiques siguin referents de la inclusió de tots els ciutadans, i siguin la punta de llança de polítiques socials que permetin avançar al país. Per tant, donar ple compliment a les obligacions contretes per Andorra amb la signatura i la ratificació del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides. .