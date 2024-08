Aquest cap de setmana passat ha estat molt especial per a mi, ja que a més de ser la Festa Major d’Andorra la Vella, celebrem el nostre aniversari. Per celebrar-ho vam anar dissabte a la nit a sopar a l’Adelita. Ens agrada perquè, a més d’agradar-nos el menjar, ens atenen bé i això ja no passa a tot arreu, sento dir-ho. D’allà vam anar a la Fira que aquest any torna a estar al pàrquing central, cosa que em posa contenta perquè la darrera edició ni tan sols hi havia atraccions per a adults per manca d’espai. És a dir, crec que hem anat millor. I, finalment, vam decidir no anar al ball. Diumenge al matí vam estar una estona al carrer Callaueta en els jocs i el meu marit es va muntar en unes xanques. A més vam jugar amb altres coses i després vam anar a esmorzar al Veritas. D’allà vam anar a veure el mercat de la festa i vam coincidir amb el Ball del Contrapàs d’Andorra la Vella i el ball de gegants. La plaça del Poble estava plena de gent i, a més, hi havia les autoritats i em va agradar molt quan es va convidar el públic a ballar el Contrapàs. Després, vam picar alguna cosa i vam anar cap a casa, perquè feia molta calor. A la tarda vam anar a veure l’espectacle de circ, vam sopar alguna cosa, que a més estava molt rica i, per posar el colofó a la festa, ens vam quedar com cada any al Concert de la Principal de la Bisbal, que ja s’ha convertit per a nosaltres en un ritual més de la festa de la nostra parròquia. Fins a una altra!