La intel·ligència artificial (IA) està transformant ràpidament diversos sectors, incloent-hi l'advocacia i el món empresarial.

Segons les directives de la Unió Internacional dels Advocats (UIA), és essencial que tots els advocats aprenguin a utilitzar la IA generativa de manera responsable i ètica.

Això no obstant, l’ús de la IA planteja reptes importants, sobretot a l'efecte de mantenir la independència professional i la confidencialitat dels clients. Per això, la UIA subratlla la importància de la formació contínua com a mecanisme per aplicar les noves tecnologies sense comprometre els principis legals i ètics de la professió.

Si bé és cert que la IA es pot veure com una amenaça en la realització de determinades tasques jurídiques, una correcta utilització de la IA en l'advocacia permet optimitzar el temps destinat a tasques més estratègiques i de major valor afegit, i alhora crea noves oportunitats de negoci en àrees emergents com podrien ser el dret tecnològic i la seguretat de la informació.

La IA s'ha convertit en un element clau per a la transformació, la innovació i el creixement empresarial, i les empreses que adoptin la IA podran optimitzar processos, millorar la presa de decisions i obtenir un avantatge competitiu respecte a la resta d’agents del mercat.

En aquest sentit, esdevé fonamental definir un objectiu clar per a la implementació de la IA, alineant-lo amb la visió i la missió de l'empresa. La IA ha de ser vista com una eina per resoldre problemes específics i generar valor. En conseqüència, és fonamental promoure una cultura empresarial que valori l'aprenentatge continu, l'adaptabilitat i la formació d’equips que incloguin experts en dades, tècnics en IA i usuaris finals, per assegurar un aprofitament òptim de les tecnologies d’IA.

Per a una correcta integració de la IA en l'advocacia i en el món empresarial ―inclòs el de l’àmbit del Dret― és crucial que el teixit empresarial s’adapti als nous estàndards, promovent la confiança del consumidor i la integritat del sistema econòmic privat en l'era digital.