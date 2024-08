Laura Gómez Rodríguez

En el decurs de la vida, tant en l’àmbit personal com professional, les oportunitats esdevenen punts clau que poden determinar el nostre camí i el nostre èxit. Aquestes oportunitats, però, no sempre apareixen de manera clara o fàcilment reconeixible, i sovint són el resultat d’un conjunt d’esforços, preparació i dedicació. Saber identificar i aprofitar-les és una habilitat essencial que pot marcar la diferència entre l’èxit i el fracàs.

És fàcil caure en la temptació de pensar que les oportunitats apareixen per casualitat o per un cop de sort. Tanmateix, en la majoria dels casos, són el resultat d’un treball constant, de la capacitat d’anticipació i de la preparació que es fa prèviament.

En l’àmbit professional, per exemple, és habitual que una promoció o un ascens no sigui només el resultat d’una necessitat d’ocupar un lloc, sinó que sovint es dona a aquelles persones que han demostrat la seva vàlua, la seva capacitat d’assumir responsabilitats i el seu compromís amb l’organització. Tot i això, cal no oblidar els casos excepcionals en què es manifesta clarament un guany sense cap esforç.

Aquesta mateixa dinàmica s’aplica també en la vida personal, on els moments clau, com la construcció de relacions o la presa de decisions importants, depenen de la nostra capacitat per reconèixer i aprofitar les oportunitats que se’ns presenten. Tenir una oportunitat no garanteix, per si sola, l’èxit, és en la nostra capacitat de saber-la aprofitar on es troba el veritable valor.

Aquesta habilitat, en molts casos, es tradueix en la capacitat de prendre decisions informades, de ser proactiu i de no deixar-se endur per la por al fracàs. De fet, moltes vegades, el fracàs en una oportunitat pot ser una lliçó valuosa que ens prepara millor per a futures ocasions. A escala personal, aprofitar una oportunitat pot significar un canvi en el nostre entorn, una millora en les nostres relacions o un avenç en el nostre creixement personal.

En l’àmbit professional, pot significar l’obertura de noves portes, l’accés a nous recursos o la possibilitat de desenvolupar noves habilitats. La reflexió sobre el paper de la sort en la nostra vida és inevitable, però també ho és no atribuir a aquesta el resultat dels teus esforços dia rere dia.

Sovint sentim que algú ha tingut sort per estar en el lloc correcte en el moment adequat, o que la seva trajectòria ha estat afavorida per circumstàncies favorables. Però, fins a quin punt la sort és real o és simplement una interpretació del nostre esforç? La sort, en moltes ocasions, pot ser vista com la confluència de preparació i oportunitat.

És a dir, aquelles persones que han treballat intensament, que han estat persistents i que han mantingut una actitud positiva davant les adversitats, són les que estan més preparades per aprofitar les oportunitats quan aquestes es presenten.

En aquest sentit, la sort podria considerar-se més com una recompensa que com un factor aleatori. El punt en què ens trobem, tant personalment com professionalment, és el resultat d’un conjunt de decisions, esforços i, a vegades, de factors externs que no sempre podem controlar.

No obstant això, és important recordar que cada avenç que aconseguim és, en gran part, una recompensa per la nostra determinació i voluntat de superar-nos. Així doncs, en lloc d’esperar que la sort ens somrigui, hem de centrar-nos a preparar-nos, en aprendre i en créixer constantment. Sense deixa de banda la importància que té ser conscient que les emocions negatives com l’enveja, la gelosia i el menyspreu no fan més que crear barreres envers la persona que les sent.

D’aquesta manera, tornant a la base de l’escrit, quan les oportunitats es presentin, estarem en la millor posició per aprofitar-les, transformant allò que molts anomenen sort en una recompensa merescuda pel nostre esforç i dedicació.

Finalment, és ben sabut que la vida no ens regala res; tot el que aconseguim té un cost, sigui en temps, en sacrificis o en energia. Però és precisament aquest esforç el que dona valor a les nostres victòries, i el que ens permet avançar amb confiança cap a nous horitzons. Al cap i a la fi, el nostre èxit és un reflex de la nostra capacitat per aprofitar les oportunitats i transformar-les en èxits personals i professionals.