Junta directiva d'AUTEA

En l’últim article vam parlar de l’oci amb les persones amb TEA i de com fer accessible una Festa Major perquè aquestes puguin gaudir-ne com cal, sense possibles sobreestimulacions. En aquest volem continuar tractant tot el tema de l’oci a l’estiu, però aquesta vegada més enfocat a les vacances en infants i adolescents.

AUTEA va crear l’estiu passat el programa JUNTS, en el qual un infant o adolescent amb TEA pot anar a les colònies d’AINA, sent un entorn competent per a l’atenció d’un infant amb autisme. Aquesta competència s’assoleix gràcies a la formació específica en TEA que reben els monitors durant l’hivern i abans de començar l’estiu per part de l’equip tècnic d’AUTEA, per així després tenir una informació més concreta sobre l’infant que anirà a les colònies i poder acompanyar-lo de la forma més adequada. Així, es crea un espai en què els professionals del món del lleure poden tractar com cal a aquell infant que té unes necessitats específiques.

I és que cal recordar que l’autisme és un espectre, i tot i que té dues característiques principals, la simptomatologia pot variar molt d’una persona a una altra. Per això és clau que els professionals de cada àmbit que tinguin relació amb les persones amb autisme puguin ser formades de manera adequada, i sobretot trencant aquell estigma que el caracteritza.

AINA és un entorn natural en què s’ensenyen diferents valors, tant als infants amb TEA com als neurotípics. Un d’ells és la convivència i el respecte cap als altres, i aquesta és clau per viure en la societat actual. Els infants amb TEA, segons una de les monitores d’AINA, aprenen a conviure i a cada dia que passa se senten millor amb els altres. Els infants neurotípics, d’altra banda, poden entendre per què aquell company és diferent dels altres i ajudar-lo amb la mesura del possible.

Amb el programa JUNTS es crea, doncs, un espai de respecte en què tant infants com monitors aprenen dels altres. I és que segons explica la monitora, alguns dels seus companys «abans d’aquest programa no sabien res sobre autisme, i els ha servit per conèixer la realitat de les persones amb TEA i entendre-les».

A AINA es forma una petita societat en què comparteixen espai i temps desenes de persones, i al mateix temps es converteix per als infants amb TEA en un espai segur, en el qual els infants i adolescents poden aprendre sobre el món, la naturalesa i la vida. I, al final, que els infants amb TEA es puguin relacionar amb altres iguals en aquest espai pot arribar a ser clau per al seu desenvolupament.