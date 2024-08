Aquest cap de setmana passat vam fer una escapada al Parador de Vielha. Ja havíem anat fa temps i vam decidir tornar per gaudir una mica de l’spa i del menjar tradicional de la zona.

El primer que vam fer després d’esmorzar en el Parador d’Arties és visitar el Museu de la Vall d’Aran, on també es parla de les xarxes d’evasió amb què fugien els refugiats, sobretot polonesos i jueus, per les muntanyes dels Pirineus buscant escapar dels nazis. Després vam anar al Parador de Vielha perquè a les 12 del migdia jo tenia un massatge i un tractament del rostre a l’spa. En acabar, vam menjar al Parador i, per fi, vaig poder degustar l’olla aranesa, la qual és molt semblant a l’escudella.

A la tarda, vam anar tots dos a l’spa a les aigües termals, dutxes de contrastos, pediluvi, etc. Vam sopar al Parador d’Arties. Més que res per sortir una mica i allà també vam tastar els patés típics. Quan vam acabar vam anar a fer una volta amb el cotxe per fer fotos a les esglésies romàniques i ens vam trobar amb una petita festa al carrer, en la qual ens vam quedar una estona ballant.

Diumenge vam fer el més interessant de tot el cap de sepmana. Vam anar a visitar el Santuari de la Mare de Déu de Montgarri, el qual està situat en un lloc envoltat d’un paisatge espectacular i on pengen de les parets les fotografies de molts dels visitants, entre els quals em va cridar l’atenció veure una foto de Jacint Verdaguer. Va costar molt arribar fins al Santuari, no hi ha ni carretera, però va valer la pena.