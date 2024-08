Tots som conscients que el món en què vivim és addicte a la velocitat i està obsessionat amb la rapidesa, però potser no som tan conscients que aquest ritme de vida sovint posa els sentiments en darrer lloc. Per sort, no tot està perdut, i el gest de fer una abraçada és una forma ràpida i fàcil d’expressar-los mitjançant llenguatge corporal i millorar els problemes que es generen en les relacions.

Ara bé, en la nostra societat, la durada mitjana d’una abraçada entre dues persones arriba escassament als tres segons. En contraposició, els investigadors han descobert una cosa fantàstica: resulta que quan una abraçada dura 20 segons, es produeix un efecte terapèutic sobre el cos i la ment. I és que una abraçada sincera produeix la ja molt esmentada hormona de l’oxitocina, també coneguda com l’hormona de l’amor, la qual ens ajuda, entre altres coses, a relaxar-nos per sentir-nos segurs i calmar els nostres temors i disminuir l’ansietat.

I que fantàstic és que aquest meravellós tranquil·litzant s’ofereix de manera gratuïta cada vegada que tenim a una persona als nostres braços, que bressolem a un infant, que acariciem un gos, un gat o qualsevol animaló, que estem ballant amb la nostra parella. En definitiva, que ens acostem a algú o simplement sostenim les espatlles d’un amic.

Ja qui diu que les abraçades es van inventar perquè la gent sabés que els estimes sense dir res. O dit d’una forma més culte, com llegim en el poema de Johnny Ray Rayder: «Les abraçades són una cosa impressionant, la manera perfecta de demostrar el que sentim quan no trobem les paraules per expressar-ho». En qualsevol cas, les abraçades són màgiques, capaces de donar un sentit de pertinença i tranquil·litat a qui les rep, ja sigui una altra persona, la seva mascota o un mateix. Són un contacte físic que, a més d’una demostració d’afecte, també ens fan saber que estem acompanyats. Sigui durant una celebració o en un moment difícil, sentir a l’altra persona ens fa una sensació de tranquil·litat. Un gest capaç d’alleujar el malestar físic i emocional. I el que és més important, aquests efectes són tant per al que la dona com per al qui la rep.

Abraçar és un instint. Des del naixement, i sense tenir encara consciència sobre els consensos socials, els bebès s’estiren desesperadament a la recerca de la calor dels braços de la seva mare per refugiar-se. Més tard, tant el patiment com la satisfacció es consolen o es reafirmen, respectivament, amb afecte i contacte físic. I això no és una cosa que només passi entre humans, sinó que s’ha demostrat que també passa en altres primats. Aquest instint, després, evoluciona de forma diferent en funció de les cultures. En el món occidental, els homes solen preferir l’encaixada, mentre que les dones prefereixen l’abraçada entre elles. Als països africans de cultura islàmica, les abraçades només es donen entre humans del mateix sexe, i en unes certes regions d’Europa de l’Est és comuna l’abraçada entre homes, seguit d’un petó en la galta. Cada cultura ho fa a la seva manera, però totes ho fan.

Però el que és realment important és que ser tocat pels altres té molts beneficis. D’una banda, ens ajuda a sentir-nos en calma, disminuint els nivells d’estrès i ansietat. Fins i tot ajuda a combatre el cortisol, fet que permet contrarestar les conseqüències fisiològiques d’estar estressat. A més, fer abraçades amb freqüència pot disminuir la pressió arterial i, per tant, el risc de malaltia cardíaca gràcies a l’efecte relaxant i tranquil·litzador que produeix aquest tipus de contacte físic. I talment, l’efecte relaxant que produeix una abraçada ajuda a dormir millor i ni es digui quan dorms abraçat de la parella. I no només això, sinó que milloren l’autoestima, ja que transmeten molt i poden utilitzar-se per donar seguretat, demostrar amor i connectar amb els altres. Fins i tot quan una persona se sent trista o amb baixa autoestima, el fet d’abraçar-la la pot ajudar a recordar-li que no està sola i donar-li un sentit de pertinença. En persones amb dolors crònics, el contacte físic que es fa a través de les abraçades i altres tipus de tractament que involucren el tacte els pot ajudar a reduir el dolor i incrementar la seva qualitat de vida. I finalment, cal comentar que les abraçades poden ajudar al nostre sistema immune, a través de la regulació de les hormones, incloent-hi l’oxitocina i el cortisol.

I vist tots els poders ocults dintre de les abraçades, vista la importància de fer-ne abraçades cada dia, coneixent com en són d’essencials per mantenir una bona salut emocional i ser més felices, el que probablement ens preguntem és quantes abraçades necessitem rebre al dia per contagiar-nos d’aquesta màgia. Doncs segons els experts, la resposta és molt senzilla: necessitem 4 abraçades al dia per sobreviure, 8 abraçades per mantenir un bon estat emocional i 12 abraçades per a un desenvolupament òptim de benestar.

I acabarem avui amb una frase de l’escriptor valencià Eloy Moreno i que diu: «Em va fer una abraçada, d’aquestes que no sols estrenyen el cos, sinó de les que són capaces de sostenir els dubtes i les pors». A vosaltres no us sembla meravellós tant de poder en un sols gest?