Laura Gómez Rodríguez

És innegable que l'experiència es guanya amb el pas dels anys, i també ho és que l'aprenentatge requereix temps. No obstant això, iniciar-se en el món professional és tot un desafiament, especialment quan la tasca implica comprendre les relacions polítiques, la situació sociocultural i els costums d'un país. Aquest és un aspecte fonamental en professions com el periodisme, en què cal entendre el que succeeix per comunicar-ho de la manera més precisa.



Tot i que això no justifica errors o la manca de reconeixement d'aquests, ja que és cert que s'aprèn dels errors. Això és especialment evident quan es tracta d'un equip jove i reduït, en el qual la joventut, malauradament, sovint es confon amb manca de seriositat o superficialitat. No obstant això, deixant de banda aquests prejudicis, parlem de joves professionals que aspiren a contribuir a la formació d'una opinió pública i donar veu a sectors sovint oblidats.



En aquest sentit, és tan important assumir la responsabilitat d'ajudar a construir una opinió pública com ho és que els actors implicats en el procés d'informar hi participin amb compromís i professionalitat. Tot i que l'administració proporciona gran part dels fets que els mitjans han d'explicar, també pot convertir-se en un obstacle si les peticions d'informació, sol·licituds d'entrevistes i altres demandes no són gestionades amb l'eficàcia i l'agilitat necessàries. Respondre les demandes amb poca celeritat o des d'una perspectiva allunyada del que es necessita des d'una redacció pot dificultar una bona praxi informativa i, a més, desmotivar els professionals que treballen amb dedicació. Tot plegat només per respondre a disputes ideològiques, o crítiques en la gestió que fan alguns mandats, que van més enllà d'on poden arribar aquells que desenvolupen un càrrec subordinat, però que creuen tenir-ho tot ben lligat per estar-hi dins.



És cert que una feina ben feta no depèn exclusivament de l'accés que els periodistes tinguin a les institucions, sinó també del grau de responsabilitat i professionalitat amb què es tracta la informació. Tot i això, existeix una interdependència evident, i si no es permet un cert grau d'obertura perquè un grup de joves periodistes puguin fer la seva feina de la millor manera possible, es pot veure compromès l'accés a la informació i, amb això també, el dret a informar dels successos i la situació sociopolítica del país.