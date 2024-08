La meditació és una pràctica mil·lenària amb arrels en diverses cultures i tradicions, la qual ha esdevingut focus d’interès tant per a les persones que cerquen benestar personal com per a la comunitat científica. La meditació implica l’ús de tècniques com l’atenció plena, la concentració i la respiració conscient.

Els seus beneficis, més enllà de la relaxació, són:

-Calma la ment.

-Redueix l’estrès i l’ansietat.

-Millora la salut mental.

-Incrementa la consciència i l’atenció plena.

-Potencia la memòria i altres funcions cognitives.

-Millora la concentració i claredat mental.

-Desenvolupa la resiliència emocional.

-Facilita beneficis físics (control de la pressió arterial, millora de la qualitat del son, alleugeriment del dolor crònic, evita l’envelliment, millora el sistema immunològic i la salut del cor).

-Desenvolupament personal i espiritual (foment de l’autoconeixement, la connexió amb un mateix i amb el món que ens envolta).

-Brinda una nova perspectiva sobre les coses que causen estrès.

-Permet adquirir habilitats per controlar l’estrès, reduir els pensaments negatius i enfocar-se en el present.

-Ajuda a ser més creatiu, més pacient.

-Estimula la neuroplasticitat; és a dir, ajuda el nostre cervell a poder emmotllar-se als canvis.

-Facilita la presa de decisions.

-Ajuda a empatitzar i connectar amb els altres.

-Augmenta la tolerància davant del dolor.

-Potencia l’aparició de pensaments positius.

Aquests beneficis no finalitzen quan s’acaba la sessió de meditació. És un remei natural i efectiu per al maneig diari de l’estrès, una condició cada cop més comuna al nostre món accelerat.

Hi ha diferents tècniques de meditació per reduir l’estrès, algunes d’elles:

-Meditació d’atenció plena (Mindfulness): enfocar-se al moment present, sent conscient dels pensaments, sensacions i respiració, sense jutjar.

-Meditació guiada: escoltar un guia o un vídeo/aplicació que dirigeixi la nostra ment cap a l’estat de relaxació profunda.

-Meditació de respiració conscient: centrar l’atenció en la respiració, observant com entra i surt l’aire del nostre cos, el que calma la nostra ment.

-Meditació de moviment: pràctiques com el ioga o el taitxí, combinació de moviments suaus amb respiració conscient, ajudant a alliberar la tensió física i mental.

-Meditació amb mantra: en aquest tipus de meditació es repeteix una paraula, un pensament o una frase calmant per evitar pensaments no desitjats.

La meditació és una pràctica els fruits de la qual no es recullen de la nit al dia. Requereix mesos de pràctica, constància i exigeix esforç (tot i que físicament no ho sigui gaire).

La meditació diària ens ajuda a eliminar pensaments tòxics i tenir un control emocional més gran. Per tant, practicar-la ens farà sentir millor tant a nivell físic com mental.

Com començar a meditar?

1. Definir els nostres objectius (claredat d’intenció, objectius realistes).

2. Preparar i crear el nostre espai (trobar un lloc tranquil).

3. Triar el moment adequat (regularitat i consistència sobre la durada). Cal establir recordatoris.

4. Aprendre la tècnica bàsica (postura, respiració, ment errant).

5. Començar amb sessions curtes (5-10 min.) i augmentar gradualment. Fes servir temporitzadors.

6. Explorar diferents tipus de mediació per trobar la que millor s’adapti a nosaltres.

7. Ser flexible, pacient i perseverant.

8. Utilitzar recursos i aplicacions.

9. Integrar la meditació en activitats quotidianes (menjar, caminar, respirar...).

10. Portar un diari. Pot ajudar-nos a reflexionar sobre la nostra pràctica i veure el progrés.

La meva vida va canviar el dia que vaig aprendre a meditar!

No et pots permetre no descobrir el poder d’aquesta disciplina d’entrenament mental amb més de cinc mil anys d’antiguitat. T’animes?