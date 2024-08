El dissabte vam arribar a les 8 del matí a Heraclion, en Creta, i després d’agafar el cotxe de lloguer que havíem reservat vam anar a visitar el Palau minoic de Cnosos, un jaciment arqueològic d’importància històrica i cultural incalculable.

Un lloc que fou habitat per la civilització més antiga d’Europa, ja que es remunta als temps prehistòrics i que, a més, es relaciona amb els mites associats al regnat de Minos i el seu fill el Minotaure, el monstre amb cap de bou i cos d’home, a qui el rei va tancar dins d’un laberint i, més tard, l’heroi atenès Teseu va aconseguir matar.

Una altra llegenda mostra Minos com l’amo d’un gran imperi marítim o ‘talasocràcia’, i diu que va ser un rei just i un savi legislador que a la seva mort s’hauria convertit en un dels tres jutges dels inferns perquè havia aconseguit estabilitzar el comerç marí, fundar nombroses colònies i garantir la seguretat del mar.

Un cop feta la visita vam anar cap a Platanias on tenim l’hotel, ja que em quedo fins diumenge que ve. Abans d’arribar vam parar a menjar alguna cosa en un bar amb un balcó al mar. Un lloc preciós i on corria l’aire. Vam menjar pa d’all i formatge, formatge feta i unes gambes a la planxa. Realment estava molt bo. Després vam anar a l’hotel i vam descansar una estona, i a la nit vam sortir a sopar a un xinès i a prendre una copa. Aquí s’acaba el meu primer dia de vacances. Ja us continuaré explicant en pròxims articles.