La setmana passada us parlava de com en són d'important les abraçades en la comunicació gestual, però aquestes no tenen l'exclusiva en les formes de comunicació no verbal. Dintre de la possible varietat de contactes físics amb què podem transmetre emocions com l'afecte, l'aprovació, l'empatia i l'amor, també podem situar els petons, probablement encapçalant la llista.

Però no a tothom se li poden fer de totes les maneres. I és que, sempre a parer meu, un petó és l'acte més íntim que pot haver-hi entre dues persones que es vinculen. Si m'apures, molt més que el sexe. I si algú pensa que soc exagerada, intenteu recordar (els que tingueu una edat) a la guapíssima Julia Roberts en el seu paper de prostituta a Pretty Woman, que li diu al seu client "puc fer qualsevol cosa, menys petons a la boca", deixant-li clar que tota ella estava en venda menys un petó per considerar-lo massa personal.

Doncs si, el petó és una de les expressions més íntimes i poderoses que poden experimentar dues persones, un gest que pot transmetre una varietat d'emocions, des de la tendresa i l'amor fins a la passió i el desig. Un part fonamental dels jocs previs a tenir en la intimitat de la parella, fins al punt que la seva absència pot influir en la falta de plaer d'algunes persones. I és que, sempre segons experts, les parelles que més es besen són les que tenen un grau de satisfacció més gran en la relació, i besar durant el sexe influeix amb una major freqüència d'orgasme per a les dones. A mi m'encanten els petons, com a previ abans de l'acte i durant el mateix. I al meu cas, em resulta impossible gaudir d'una relació en la qual no em senti ben besada. Fins al punt que, ara que ja soc adulta i que decideixo el que vull, si la persona no em besa bé probablement la intimitat no prosperarà.

Però és clar, resulta que, una vegada més, les dones i els homes som diferents. Segons diferents informes publicats, les dones consideren els petons més importants en les relacions que els homes. Potser la clau resideix en el fet que besar ajuda a avaluar de manera inconscient als potencials companys a través del gust o l'olfacte i que, d'alguna manera, dona pistes biològiques per a la compatibilitat, l'aptitud genètica o la salut general. I instintivament, la dona sempre busca un company més estable i compatible, i l'home una relació més física.

Clar que jo també penso que potser la resposta és més senzilla, i donat que les dones parlem més que els homes, aprofitem, per descomptat, aquesta via de comunicació amb la parella que no requereix paraules, però ens dona informació de l'estat de la relació. I si no pensem en la frase del poeta Pablo Neruda, que diu: "En un petó sabràs tot el que he callat."

En qualsevol cas, en les relacions estables besar-se és igual d'important abans del sexe com en altres moments del dia. I és que besar és molt saludable, un gest amorós que impacta de ple en la salut física, emocional i mental de les persones. I és que, que pot haver-hi res més bonic en la parella que la química que es genera en fer-se un petó? I més enllà del plaer indiscutible que suposa aquest gest d'afecte, a banda d'aportar un cúmul de sensacions de felicitat, besar és bo pel nostre benestar.

Donem-li un parell de voltes als beneficis d'un bon petó. Per començar, genera benestar i confiança gràcies a les endorfines que s'activen en besar-se. A més, també s'alliberen substàncies neuroquímiques, com l'oxitocina, la serotonina o la dopamina, les quals afavoreixen una vida més plaent i permeten estrènyer llaços entre la parella i reafirmar el seu amor. D'altra banda, millora les relacions sexuals ajudant en l'excitació. Com ja hem dit abans, serveixen per augmentar la comunicació i construeixen relacions sanes i sòlides. Tanmateix, el fet de saber-se volgut i desitjat és una bona manera de cuidar l'autoestima. Un altre benefici de fer-se petons en la salut és la dilatació dels vasos sanguinis, els quals alleugen el dolor, especialment mals de cap, dolors menstruals, de coll i d'esquena, i la reducció de la pressió arterial, un aspecte fonamental per al cor. Els petons redueixen els nivells de cortisol, contribuint a la disminució de l'estrès i funcionen com a antidepressiu natural. I si tot això us sembla poc, sabeu que tenen un efecte rejovenidor, cremen calories (entre 15 i 30 calories per petó) i enforteixen el sistema immunitari. Així que no ho dubteu, sempre que podeu, feu, feu-vos, petons!

I si em permeteu, avui acabaré no amb una frase, sinó amb un poema de qui fou el màxim representant de la poesia postromàntica, i el meu poeta favorit, Gustavo Adolfo Bécquer, que diu:

"Per una mirada, un món;

per un somriure, un cel;

per un petó... jo no sé

què et donaria per un petó."

Però si ho preferiu també li puc trobar una frase a aquest poeta que ens podria fer el pes, i és que "l'ànima que parla pot amb els ulls, també pot besar amb la mirada". I avui que estic inspirada també us donaré un consell, el més important d'un petó, per sobre de com el fem, és que sigui amb la persona indicada, així que si la trobeu no us oblideu de fer-li petons, entre ells el de bon dia i el de bona nit.

I pels que no teniu parella, jo avui us n’envio un!