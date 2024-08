En aquest article abordaré el creixent problema dels "fake professionals" o perfils professionals falsos a les xarxes socials, potenciats per la intel·ligència artificial (IA). Aquests perfils, que aparenten tenir coneixements i experiència en diverses àrees de coneixement, són creats per IA o persones sense formació adequada, representant una amenaça tant per als usuaris com per a la credibilitat dels professionals del sector. Tot i que la figura de l’impostor no és nova, la tecnologia ha facilitat la creació de continguts molt realistes, des de textos fins a interaccions, sense necessitat de coneixements reals, difuminant la línia entre professionals del sector i els “fake professionals”.

L’auge dels perfils professionals falsos té conseqüències preocupants a múltiples nivells. Aquests perfils poden causar danys reals als usuaris que hi confien. Des de consells financers erronis fins a recomanacions de salut perilloses, la informació falsa pot tenir un impacte tangible i negatiu en la vida de les persones. A més, l’augment d’aquests perfils perjudica la reputació dels veritables professionals, els quals veuen com la seva credibilitat es dilueix entre tants impostors digitals.

El fenomen dels 'fake professionals' contribueix a una visió distorsionada de l’èxit i el coneixement. En lloc de valorar l’experiència i la formació real, les xarxes socials premien la capacitat de projectar una imatge convincent, independentment de la seva autenticitat. Això crea una cultura en què l’aparença és més important que la substància, i on el coneixement real es veu desplaçat per l'aparador digital.

Per protegir-nos d’aquests perfils, hem de verificar l’experiència del professional, consultar fonts alternatives fora del món digital i prestar atenció a la qualitat de la interacció que ofereixen amb altres usuaris. No obstant això, és un tema molt complex, especialment quan ens allunyem d’aquelles àrees de coneixement amb un camp científic associat, en el qual les verificacions són més difícils de realitzar i es basen principalment en l’experiència del divulgador.

El fenomen dels 'fake professionals' és un reflex de com la tecnologia pot ser utilitzada tant per al bé com per al mal. Tot i que les xarxes socials i les tecnologies ofereixen enormes oportunitats per a l’accés al coneixement i l’expressió personal, també presenten riscos significatius. És essencial que els usuaris, les plataformes i la societat en general es mantinguin atents i adoptin mesures per protegir l’autenticitat en l’entorn digital. Només així podrem evitar que el món professional, i la nostra percepció de la realitat, es converteixi en una il·lusió construïda per la IA.