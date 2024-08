Aprofitar qualsevol tragèdia per llençar mentides i missatges d’odi va impregnant la societat en les plataformes que han estat concebudes per connectar i apropar persones, i fomentar la interacció. S’ha convertit en un terreny molt fèrtil per plantar l’odi que s’ha estès com una epidèmia, la qual afecta individus i comunitats senceres, i ha creat una atmosfera de toxicitat que s’ha convertit en la primera amenaça del teixit social.

Amagats darrere de l’anonimat, d’avatars i pseudònims, molts usuaris se senten els reis absoluts del món i vomiten les seves “opinions” extremes sense por a cap conseqüència. Es mouen amb total impunitat, ja que les mesures de moderació són totalment insuficients i no prioritzen res més que el seu propi benefici i els seus estimats algoritmes, dissenyats per mantenir els usuaris enganxats a les pantalles. No ofereixen cap seguretat moral i els importa una bleda que els altres pateixin.

Estem presenciant que les conseqüències de l’odi a les xarxes socials són devastadores, destrueixen persones amb comentaris despectius, insults, amenaces i assetjament en línia. El que podria ser una eina de suport i comunitat s’està convertint en una font de dolor i sofriment per a aquells que en són víctimes. Ja podem fer campanyes entre els joves, que són els principals usuaris d'aquestes plataformes, i especialment susceptibles als efectes negatius de l'odi en línia. Anem lents, molt lents, en el control de la difamació i encara més en la legislació per evitar- la.

S’ha de prohibir l’anonimat en totes les plataformes i que els usuaris que són incapaços de manifestar-se amb noms i cognoms, surtin del seu cau. Les plataformes han d’assumir la seva responsabilitat i els governs han de regular de manera efectiva aquestes plataformes. I com a usuaris, tenim el deure de prendre consciència i actuar per posar fi a aquesta epidèmia i denunciar sense comlexos l’odi quan el veiem, responsabilitzant-nos per contribuir un espai digital segur i inclusiu.

Ah! I no serveix de res esborrar el missatge o donar-se de baixa de les xarxes... A Internet tot queda i té una memòria infinita.