Junta directiva d'AUTEA

Amb l’arribada del setembre i pràcticament la tardor va tornant la rutina, i amb ella la tornada a l’escola. Amb aquesta, arriben per a tots els infants i adolescents els típics nervis els dies abans de començar. I aquests nervis es poden transformar en angoixa per a les persones amb autisme, ja que els canvis de rutines poden provocar que els infants amb TEA es desregulin.

Per tant, és important que aquests puguin anticipar algunes coses, com per exemple a quina classe aniran, si tindran els mateixos professors que l’any passat o els mateixos professionals del programa ‘Progrés’, o els mateixos companys. Són aspectes clau per evitar desregulacions i angoixa. Així i tot, no sempre és possible de saber-ho, sobretot en el cas dels professionals, ja que molts d’ells quan acaba un curs no saben si el curs que ve continuaran o no a la mateixa escola.

En el cas dels professionals del programa ‘Progrés’, per exemple, molts d’ells cada juny s’acomiaden dels infants sense saber cap dels dos si l’any següent es trobaran de nou a les aules. Pel bé de l’infant amb TEA, seria convenient que ho poguessin saber. I és que un bon vincle entre el professional i l’alumne amb autisme pot ser clau per al seu bon desenvolupament, mentre que el fet d’haver de conèixer a un altre professional de suport li pot ocasionar moltes dificultats.

D’altra banda, és important pensar també a quina classe anirà i amb quins companys la compartirà. El centre, abans de realitzar certs canvis, hauria de platejar-se si durant el curs anterior l’alumne ha estat bé amb els companys, així com parlar amb els referents de l’alumne amb TEA i amb la família per copsar la seva opinió.

L’assetjament escolar és un dels principals problemes a l’etapa escolar, i un alumne amb autisme pot tenir més probabilitat de patir-ne. Si durant el curs passat el nen ha experimentat algun conflicte, podria ser convenient canviar-lo d’aula. Si al contrari, conviu amb un grup en què es prima el respecte i l’infant se sent a gust amb ell, hauria de continuar tenint els mateixos companys. Així, es va creant, a poc a poc, una escola inclusiva i un entorn confortable i segur per a l’infant amb TEA.

I és que l’important, al final, són els infants. I quan a més hi ha algun tipus de trastorn o discapacitat com pot ser el TEA, encara s’ha d’anar amb més cura en el procés de selecció de personal i dels seus companys, ja que serà clau per al seu desenvolupament personal i acadèmic.