La vida de l'ésser humà està marcada per etapes i de totes elles avui us vull parlar de l'adolescència, per ser probablement la més difícil. I és que a banda del conflicte intern que té l'adolescent entre la dependència i la necessitat d'independitzar-se, ens trobem amb canvis hormonals i, fins i tot, amb modificacions a escala neuronal. Una etapa en què ens descobrim a nosaltres mateixos, i en la qual definim l'adult que serem.

Probablement, però, el més conflictiu com a etapa és que entre els 10 i els 16 anys l'adolescent té una especial capacitat per distanciar-se de la realitat immediata i pensar sobre els seus propis processos psicològics. Al principi, cau en un tipus especial d'egocentrisme i creu que el que a ell el preocupa és també objecte de preocupació per als altres, pensa que els altres presten tanta atenció al seu aspecte i a la seva conducta com ell mateix es presta, anticipant contínuament quines seran les reaccions que produirà en els altres, com si estigués en un auditori imaginari. I evidentment que aquests processos han passat des de sempre, i tots recordem el crítics que érem amb nosaltres mateixos. Qualsevol alteració física que no ens agradés esdevenia un drama, el qual els adults del nostre entorn justificaven amb un "és que està en l'edat del pavo".

Però l'evolució social ha comportat canvis en aquesta etapa, la família ha donat pas a diverses estructures organitzatives, l'escola es debat en un binomi que sembla irreconciliable entre l'acció d'educar i la de limitar-se a transmetre coneixements, la religió s'ha convertit en perifèrica en un estat laic i es diversifica constantment amb la consegüent variació de valors. L'adolescència s'està convertint en una etapa més llarga i complexa. A més, els adolescents d'avui dia són fills d'Internet, han nascut en l'era de la comunicació a través de pantalles, mòbils i xarxes socials, la qual ha comportat que ens trobem amb joves consumistes i més egoistes, capaços de marcar noves pautes de consum que poden inclús alterar l'economia familiar.

I és aquí on volia arribar, perquè la veritat és que avui us volia explicar una experiència que hem viscut nosaltres aquest estiu. Jo, afortunada de mi, tinc 3 filles adolescents. Si no m'he tallat les venes és perquè la meva filla gran és un amor de nena i fa que desmitifiqui molts dels problemes de la meravellosa (llegeixi amb ironia) etapa. Però probablement per la mateixa raó, que la fa sortir dels estàndards socials, pateix a vegades de menyspreus per part d'altres nenes de la seva edat. Des de fa anys, elles passen part de les vacances en una zona de la costa on es retroben tots els estius amb les "amigues de vacances". La meva filla estava il·lusionada de poder estar de nou amb elles, però la seva sorpresa ha estat que aquest any no va ser acceptada al grup.

I puc entendre que aquestes coses passin, les amistats van canviant al llarg de la vida, però el que ja no m'ha semblat acceptable és que hagi estat víctima d'assetjament perquè per les que havien estat les seves amigues no era admissible una persona que no porta un iPhone, no vesteix de forma adient per sortir en les fotos d'Instagram (pitjor encara, vesteix com una nena) i no es relaciona amb adolescents d'edats superiors, ans al contrari, ho fa amb les seves germanes que són més petites. A conseqüència d'això, li enviaven missatges o li trucaven per quedar amb ella i després no es presentaven, quan passaven pel costat l'esquivaven, i quan estaven a una certa distància se la miraven i murmuraven, o es burlaven directament. I a tot això, els pares d'alguna d'elles justificaven aquest comportament dient que és que estaven adolescents.

A mi realment em fa gràcia. És la meva filla la "infantil", quan ha estat tot l'any acompanyant quinzenalment la seva germana a la psicòloga perquè jo en aquella hora estic treballant i la que raona amb ella la necessitat d'anar-hi? És una “nena petita” quan assumeix les seves tasques de casa (que repartim entre les quatre) i unes hores a la setmana les dedica a netejar vidres, rentar el terra o posar rentadores? És la meva filla la “cria” quan entén que malbaratar els diners del meu sou en roba de marca suposaria no poder arribar bé a final de mes? És immadura quan participa de les decisions importants de la unitat familiar i raona com qualsevol de les meves amigues, i quan el que més li ha preocupat era no poder tenir una conversa amb les seves "falses" amigues perquè li expliquessin que estava malament en ella perquè no l'acceptessin?

I evidentment que vesteix com una nena, que de tant en tant encara juga amb les seves germanes i que quan ningú la veu a vegades agafa alguna nina. I també es maquilla i es disfressa amb la meva roba i amb les meves sabates de taló. I fa tot això perquè és una adolescent, de vegades nena i de vegades adulta, que s'està definint com serà el dia de demà. I això és l'adolescència. En canvi, el comportament de les altres jo no els justifico com una adolescència, sinó com una "tontolescència". Un comportament definit per les xarxes socials, immadur i amb una clara manca de valors. I jo em pregunto pares i mares, és aquest comportament el que hem de permetre als nostres infants, els quals seran els adults del dia de demà? Els que portaran endavant la nostra societat, els que prendran cura de nosaltres quan siguem grans?

Jo la resposta la tinc clara. I a la meva filla li demano que no es compari amb els altres, en un clar desaprofitament d'energia, perquè ella és única i té els seus propis dons per aportar al món, i que no es limiti per la imaginació limitada d'altres persones, perquè ser bella no es tracta de com et veuen sinó de com et sents. Vull que sàpiga que no ha de fer res especial per agradar a ningú, perquè a les persones correctes els agradarà per ser com és. Ha d'entendre que s'equivocarà en moltes ocasions, però que és així com aprendrà. També és important que entengui que l'atractiu més gran que podrà tenir com a dona neix de la confiança que tingui en si mateixa, i que les parts del cos més boniques, el cervell i el cor, no estan a la vista, però qui les busca les acaba veient. Ha de valorar les amigues que sí que l'acompanyen i cuidar-les com si fossin família, ha de fer-se respectar i respectar. Ha de madurar sabent que és digna i, per tant, mereix amor, felicitat i respecte, i qui no li doni això no mereix un lloc a la seva vida. I per sobre de tot, ha d'estimar els altres i estimar-se molt a si mateixa.

I ella ja sap que tot i que pogués permetre-m'ho, que no és el cas, mai li compraré un iPhone, perquè el valor de les persones no es mesura pel que tens, sinó pel que fas. I en aquest cas només puc dir, filla meva, no imagines l'orgullosa que em sento de tu!

I avui acabarem amb una frase de la presentadora de televisió, actriu, empresària, productora i crítica literària estatunidenca, Oprah Winfrey, que diu: "Ser adolescent és tenir el món a les teves mans, només necessites la valentia per modelar-lo segons els teus somnis". I és que l'adolescència pot ser molt bonica, però també comporta reptes que afrontar, fet que exigeix valentia i fortalesa per esdevenir una gran persona en l’edat adulta.