Avui parlaré d’astrologia, de la nostra carta natal, una eina molt poderosa per al viatge cap a l’autoconeixement. No soc especialista en el tema, però aquest estiu vaig demanar a una amiga astròloga que em fes la carta natal i vaig al·lucinar. Em va captivar tant que de seguida em vaig afanyar a comprar uns llibres, ja que volia saber-ne més i des de llavors no he parat de llegir.

L’astrologia és una disciplina mil·lenària que busca entendre la influència dels astres a la vida humana. La seva funció principal és proporcionar un sistema de coneixement i comprensió de com els moviments i les posicions dels planetes i altres cossos celestes afecten les nostres vides i personalitats.

La carta natal és un mapa astrològic detallat que representa la posició exacta dels planetes al zodíac en el moment exacte del nostre naixement (a diferència de la carta astral, que és un terme genèric que fa referència a qualsevol mapa del cel en un moment particular, des d’un punt específic de la Terra). La carta natal ens revela aspectes de la nostra personalitat (pors, talents, desitjos i misteris), ens ajuda a identificar les nostres àrees de força i desafiament, i la manera com aquestes es manifesten en les nostres decisions diàries, relacions i objectius professionals.

Per calcular la nostra carta natal necessitem conèixer la nostra data de naixement (dia, mes i any), la nostra hora de naixement (com més precisa millor) i el lloc de naixement (ciutat i país). Quan introduïm aquestes dades en una calculadora astrològica, obtenim un dibuix clar de les posicions dels planetes quan arribem al món. Encara que hi ha calculadores astrològiques en línia on pots aconseguir-la, et recomano consultar sempre algú especialitzat per a una interpretació íntegra.

L’horòscop que podem llegir avui és una idea recent, inventada per encaixar a diaris i revistes. L’astrologia és més complexa, ja que cada planeta té la seva energia i el seu significat propi. Entendre què representa cadascun ens ajuda a comprendre la seva influència en la nostra carta natal i la seva relació amb cases i signes del zodíac.

La carta natal està dividida en 12 cases, cadascuna associada a un conjunt específic de temes i experiències que representen diferents àrees de la vida. Els planetes que s’hi ubiquen ens ofereixen informació sobre la manera com interactuem i experimentem aquests àmbits de la nostra existència.

La posició del Sol, de la Lluna i la primera casa, coneguda com a Ascendent, són els elements clau, ja que són els que defineixen la nostra personalitat de manera única. Tot i així, cal parar atenció també a la posició de la resta de cases i planetes, així com dels possibles aspectes que aquests darrers hagin format entre si.

El Signe Solar representa la nostra identitat més profunda. És el signe sota el qual vam néixer i revela la nostra essència, les nostres fortaleses i debilitats, així com les nostres metes i necessitats emocionals fonamentals.

El Signe Lunar reflecteix les nostres emocions i com ens relacionem amb els altres. Mostra com processem i expressem els nostres sentiments, així com les nostres necessitats emocionals més profundes. Ens connecta amb la nostra intuïció i amb el nostre costat més sensitiu.

L’Ascendent indica la manera com ens presentem al món exterior. És la màscara que mostrem al món i com percebem la realitat. També influeix en la nostra aparença física i la nostra manera d’interactuar amb els altres.

L’Astrologia és una eina molt poderosa que pot ajudar-nos a entendre qui som realment, i com interactuem amb el món que ens envolta.