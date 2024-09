Aquest cap de setmana, per segon cop, la meva editorial, Editorial Masegosa, va participar a la Fira del Llibre del Pirineu d’Organyà. A la primera ocasió no va presentar cap llibre, però en aquesta si que hi va haver tres presentacions: Estudi diferencial de la traducció al castellà de Frontera endins de Josep Enric Dallerès, Fabiola Sofia Masegosa; Èpica i història: l’Andorra d’Isabelle Sandy, Carles Sànchez, i L’ètica de Kant, Albert Villanueva.

M’agrada molt assistir amb les altres editorials d’Andorra a aquesta Fira perquè observo que les persones que hi assisteixen i que la promocionen s’involucren molt a la cultura i les tradicions, que són les dues coses a les que jo tinc en més estima. Durant la Fira es van succeint els actes i presentacions de llibres, sense faltar la música clàssica per amenitzar l’esdeveniment. Jo vaig gaudir molt amb la interpretació del ‘Cant dels ocells’ de Pau Casal a flauta i violí. Aquest any, a més, vaig descobrir la Carrerada de Llibres que em va semblar molt significativa a nivell de promocionar la lectura i la cultura.

També vaig veure sortir del costat de l’escenari, nosaltres estàvem al costat davant, la Ruta literària pel nucli antic d’Organyà a través de les homilies literàries. La veritat és que si el meu marit no se n’hagués anat a prendre alguna cosa m’hauria unit sense dubtar-ho. Això ha quedat pendent per a la propera.

Com la passada edició, un aprenent d’escriptor anava rient i animant per la Fira mentre demanava consells simulant ser un aprenent d’escriptor que intenta escriure el seu primer llibre. Aquesta vegada no tocava cap instrument.

Abans del lliurament dels premis literaris ‘Homillies d’Organyà’ ens van visitar la ministra de Cultura d’Andorra, la Molt Il·lustre Senyora Mònica Bonell Tuset, i Sa Excel·lència el Copríncep Episcopal, Mons. Joan-Enric Vives i Sicília , com a representants del Principat d’Andorra. I poca cosa més em queda a dir. Espero que l’any que ve us animeu a assistir i poder saludar-vos allà.