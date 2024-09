La meva mare era de les que ens deia «hi ha un temps per a cada cosa, i cada cosa al seu temps», però com també li agradava modificar les dites populars, tenia la versió adaptada «hi ha un lloc per a cada cosa, i cada cosa en el seu lloc». I ella ens ho deia amb la intenció d’aconseguir que endrecéssim les nostres coses per tal de trobar-les ràpid quan les necessitéssim (tot i que jo penso que en el fons el que volia és que el nostre desordre no destorbés la seva pau visual, però shhh). Bo i així, la realitat és que raó no li faltava. Cada cosa en el seu lloc!

Recentment, un vídeo viral amb més d’un milió i mig de visualitzacions ha estat el culpable que hagi nascut una nova moda en el sector del flirteig. La humorista malaguenya Vivy Lin (el seu nom real és Virtuts Leiva, una filòloga que va abandonar la seva professió com a professora i treballadora social per començar en la interpretació) va pujar el vídeo original a Tiktok, basat en el comentari d’una noia que en First Dates fa set anys assegurava que anar al supermercat era una bona tècnica per trobar parella. En el vídeo, la humorista influenciadora apareix al costat de la seva amiga Carla comentant que Mercadona és un lloc per anar a lligar, i que es fa a partir de les set de la tarda. Ho expliquen amb molta gràcia i naturalitat, per la qual cosa el vídeo va començar a córrer com la pólvora.

Però el que va néixer com una broma en xarxes socials, ha provocat tot un moviment social d’allò més absurd. Si has anat a comprar a Mercadona els darrers dies, al voltant de les set de la tarda i algú t’ha xocat amb un carro on hi havia una pinya col·locada del revés, estàs de sort: has lligat! Sembla que és la nova forma amb la qual els joves busquen parella després que el gest s’hagi fet viral en xarxes socials, especialment a TikTok. Sens dubte, ha estat la tendència social de l’estiu. És tal el boom, que en alguns supermercats de Mercadona han hagut d’augmentar la seguretat en el passadís de la fruita. Fins i tot hi ha qui comenta que ha abandonat plataformes arxiconegudes, com Tinder, per un gest de la vida quotidiana com anar a fer la compra. Encara que, veritablement, no ho abarroten persones a la recerca de l’amor, sinó que el més habitual és trobar xavals que volen fer-se virals en TikTok amb el vídeo de torn.

La realitat, però, és que com a societat hem permès que un gag humorístic en xarxes hagi generat un fenomen social multitudinari, el qual ha trasbalsat persones que hi treballen i persones que ens agrada anar al supermercat a comprar. Perquè d’això es tracta, al supermercat vas a fer la compra, i el meu temps és prou valuós perquè no hagi d’adaptar-me a un horari i a un tipus de producte si no vull que algú que no tingui res més intel·ligent a fer que seguir una moda malinterpreti les meves intencions. I és per això que sovint penso que si com a espècie no ens hem extingit, ha estat més una qüestió de sort que no de mèrit propi.

Hi ha qui pensa que darrere del moviment hi ha una excel·lent campanya publicitària de l’empresa Mercadona, la qual el grup empresarial faria ser anys que intentaria col·locar-la d’ençà que es va mencionar en Firts Dates que existia una hora concreta per flirtejar en Mercadona. I la realitat és que la cadena alemanya Edeka ja va llançar una iniciativa l’any 2018 perquè els clients solters poguessin conèixer a possibles amants entre les sis i les vuit de la tarda. I sigui cert o no que el veritable origen d’aquesta tendència procedeix d’una fórmula publicitària ideada per la pròpia empresa, el cert és que, en aquests moments, està funcionant com una perfecta estratègia de màrqueting que, sens dubte, servirà per augmentar encara més els actius de Juan Roig, un dels empresaris més rics d’Espanya.

A mi almenys em queda el consol que el vídeo originari no només ha incitat a centenars de persones a acudir a Mercadona, sinó que també ha despertat la creativitat de multitud d’usuaris que han ideat els corresponents mems per a l’ocasió, i per a mostra un botó: «La nova marca blanca de Mercadona: Hacenmatch». I això em dona l’esperança de creure que hi ha gent que encara fa remenar el coco davant l’estupidesa social.

I avui acabarem amb una frase del que fou el científic més conegut i important del segle XX, el físic d’origen alemany Albert Einstein, i que diu que «La creativitat és la intel·ligència divertint-se». Així que siguem més creatius en la nostra vida a l’hora de fer les coses i li demostrarem al món que intel·ligents som.