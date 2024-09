Jaime Mesas

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0307-2024 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 9 de maig del 2024, en relació amb la tributació de la donació de valors representatius de la participació en els fons propis d’una societat andorrana.

El Consultant és soci de la societat mercantil X, inscrita en el Registre de Societats d’Andorra. D’altra banda, mitjançant escriptura atorgada davant Notari, El Consultant en va subscriure i desemborsar vint (20) participacions socials, les què en segueix mantenint la plena propietat. D’altra banda, des de la data de constitució de la societat, el sol·licitant ha mantingut, ininterrompudament, la propietat d’un percentatge superior al 25% del seu capital social.

En aquest sentit, el Consultant té la intenció de fer donació de dues (2) participacions socials de les subscrites a la constitució de la societat X, a dos treballadors de la mateixa - una a cadascun, els qui no tenen cap tipus de relació de parentiu amb el Consultant.

Segons l’esmentat anteriorment, el Consultat sol·licita criteri al DTF per tal de determinar si la possible renda que es posaria de manifest en seu del Donant, podria resultar exempt de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

En relació amb la qüestió sobre la possibilitat que un guany procedent de la transmissió de les participacions en el capital d’una societat andorrana estigui exempt de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, el DTF estableix que la Llei 5/2023, del 19 de gener, de mesures per a la reforma de la imposició directa i de modificació d’altres normes tributàries i duaneres, va modificar l’article 5 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, per preveure l’exempció de totes les rendes que puguin derivar-se de les transmissions lucratives mortis causa i inter vivos amb vincle de parentiu, i no només els guanys de capital, preservant (en el cas de les transmissions inter vivos) el mateix valor fiscal dels béns que tenia la persona transmitent.

Per la seva banda, la Llei 5/2014, del 24 d’abril, en el seu redactat inicial, a l’article 5.k, preveia una exempció per als guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats sempre que es compleixin unes determinades condicions. Aquesta exempció es manté en la versió que va donar a aquest article la Llei 5/2013, del 19 de gener:

“Article 5. Rendes exemptes

Estan exemptes de l’impost les rendes següents:

[...]

k) Els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió o el reemborsament de les accions o participacions en qualsevol organisme d’inversió col·lectiva regulat en la normativa aplicable a aquests organismes, així com els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de les transmissions de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats, quan el transmitent, individualment o conjuntament amb entitats vinculades segons el que preveu la Llei de l’impost sobre societats o amb altres persones unides per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament, no hagi tingut una participació superior al 25% en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió.

No obstant el que s’estableix en el paràgraf anterior, també n’estan exempts els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió d’aquests valors quan existeixi una participació, computada en els termes indicats, superior al 25% en el capital, els fons propis, els resultats o els drets de vot de l’entitat en els dotze mesos anteriors al moment de la transmissió, quan l’obligat tributari hagi posseït la propietat dels valors objecte de transmissió, com a mínim, durant els deu anys anteriors a la transmissió.

No s’aplica l’exempció prevista en aquest apartat a les rendes obtingudes per la transmissió de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats, així com la cessió de drets reals sobre aquestes participacions, quan almenys el 50% de l’actiu de les entitats esmentades estigui compost, de forma directa o indirecta, per béns immobles situats al Principat d’Andorra o per drets reals sobre aquests mateixos béns.

l) Les rendes que es posin de manifest en les transmissions lucratives per la mort de l’obligat tributari. L’exempció s’estén a les rendes que s’hagin d’integrar en la base de tributació de l’obligat tributari per aplicació de l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, en els casos en què es transmetin accions o participacions en entitats rebudes en el marc de les operacions cobertes pel règim fiscal esmentat.

m) Les rendes derivades de transmissions lucratives inter vivos sempre que es facin en favor de persones físiques que estiguin unides al transmitent per vincles de parentiu, inclòs el cònjuge i la parella en el cas d’unions estables de parella, segons es defineixen a la normativa reguladora de les unions estables de parella, per consanguinitat o adopció en línia descendent, ascendent o col·lateral, fins al tercer grau inclusivament. En tot cas, a efectes impositius, els elements patrimonials rebuts com a conseqüència d’aquestes transmissions es valoren pel mateix valor fiscal que tenien en seu del transmitent abans de la transmissió. Els elements patrimonials adquirits conserven la data d’adquisició que tenien en seu del transmitent.

L’exempció s’estén a les rendes que s’hagin d’integrar en la base de tributació de l’obligat tributari per aplicació de l’apartat 2 de l’article 4 de la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, del règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, en els casos en què es transmetin accions o participacions en entitats rebudes en el marc de les operacions cobertes pel règim fiscal esmentat. No obstant això, a efectes impositius, els elements patrimonials rebuts com a conseqüència d’aquestes transmissions es valoren pel mateix valor fiscal que tenien en seu del transmitent abans de la transmissió. Els elements patrimonials adquirits conserven la data d’adquisició que tenien en seu del transmitent.

[...]”

Per tant, d’acord amb l’article 5.k, els guanys i les pèrdues de capital obtinguts com a conseqüència de la transmissió de valors representatius de la participació en els fons propis d’entitats estaran exempts sempre que es compleixin totes les circumstàncies indicades en aquest precepte. Així mateix, aquesta exempció serà aplicable amb independència que aquesta transmissió s’efectuï de forma onerosa o lucrativa. La contesta es limita a la qüestió plantejada pel Consultant sense valorar la tributació que es pugui donar en altres persones que es mencionen a la consulta.