Ja estem amb la maquinària en funcionament i tots nosaltres reprenem totes les activitats i rutines post estiu. Els nens van a l’escola, els pares reprenen horaris laborals... Tot esta en marxa i en ple funcionament.

Ara bé, continuem tenint deures pendents del curs passat. El referèndum de l’Acord d’associació esta en punts crítics. Ja s’ha prorrogat més d’un any l’elecció i encara es mostren molts i molts dubtes sobre les conseqüències d’aquest. No hi ha data ni estudis que puguin servir de base per tractar el tema amb seriositat. Hi ha una sensació de descontrol i d’anar a segues.

Un punt a favor, però que genera controvèrsia, és la vinyeta als vehicles forans. Aquesta llei faria que el país donés un pas endavant cap a la reducció del turisme massiu i desorbitat. Bona idea per evitar trànsit i massificació de vehicles en moments determinats.

Un punt importantíssim a tractar en aquest curs polític és el control fronterer. Des de la pandèmia, Andorra ha patit una pujada significativa de població, en especial de gent llatinoamericana. Aquesta gent ve a fer temporada i a treballar a la construcció. El punt aquí resideix en saber fins a quantes persones podem arropar al Principat. És saludable que més del 50% de les persones del país no siguin andorrans? Es saludable per al nostre equilibri econòmic, social i polític que residents busquin de forma constant invertir i portar els seu diners al país?

La paraula clau aquí és equilibri. Un equilibri que fa uns anys que no tenim. Per un costat, tenim a grans inversos i evasors fiscals que venen a comprar i posar diners al país, incrementant els costos de vida d’aquest. Per l’altre costat, tenim gent que no pot pagar els lloguers dels habitatges. Ja no parlem dels joves, aquests estan en una situació extremadament vulnerable.

Tenim com a deures revisar les inversions en infraestructures públiques i a la vegada vetllar per l’equilibri pressupostari. Les èpoques de bonança han de servir per estalviar i no gastar més del compte.

En grans trets, aquest curs polític ha de servir per posar unes bases sòlides i límits al nostre país. Unes bases que ens serveixin per créixer moderadament, sense deixar-nos a ningú enrere. Aquest curs polític ha de servir per evitar que les males praxis i elements tòxics que venen de fora no entrin. Cal que continuem sent com som. Continuar respectant-nos tot i les diferències, continuar sent lo més propers possibles.