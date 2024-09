Comença setembre, un dels meus mesos preferits. Jo sempre l’espero amb energia, ja que per a mi és l’inici d’un nou període, de nous projectes i també del meu aniversari (una nova volta al sol!).

Tot i això, a moltes persones aquest mes els suposa un desafiament, ja que és la tornada de les vacances, al col·legi, a les rutines de treball habituals. Apareix la ‘síndrome postvacacional’, la qual suposa apatia, cansament, manca d’energia, dificultat per concentrar-se, trastorns del son, nerviosisme, estrès o, fins i tot, tristesa. Segons alguns estudis, aquest sol tenir una durada de dues setmanes.

Per a mi, el retorn a la rutina és una excel·lent oportunitat per establir nous hàbits i millorar la productivitat, podent fer un gir a la nostra vida i començar de zero. Tot i això, és important passar d’un ritme relaxat a la intensitat del dia a dia, ja que de vegades la tornada pot afectar tant a nivell físic com emocional. És comú experimentar certa resistència i dificultat per adaptar-nos novament a les nostres responsabilitats diàries, ja que després de desconnectar i relaxar-nos, el retorn a la vida quotidiana pot resultar aclaparador i desafiador.

Per això, és clau planificar la tornada a la rutina, no intentar reprendre totes les activitats alhora. Es tracta d’una volta estratègica, prioritzant i sobretot mantenint un equilibri entre les obligacions - responsabilitats i el benestar personal.

Hi ha una recepta que ens pot ajudar perquè la tornada a la feina es faci menys costa amunt: la motivació professional, la satisfacció i el benestar a la feina, els recursos resilients de cadascú i que hi hagi facilitats per conciliar la vida laboral i la personal.

Així mateix, aquí comparteixo algunes estratègies i hàbits que també ens poden ajudar a facilitar aquesta transició:

- Establir un descans adequat per recuperar l’energia i mantenir un estat d’ànim equilibrat.

- Ser flexibles amb la nostra agenda, donant espais d’adaptació.

- Planificar activitats que ens generin alegria i satisfacció per motivar-nos a fer front a les responsabilitats amb una actitud més positiva.

- Establir metes realistes i gratificants a curt termini que ens donin un sentit d’èxit i motivació.

- Prioritzar les nostres activitats i aprendre a delegar responsabilitats (i a dir «no») quan sigui necessari per evitar l’estrès i l’ansietat.

- Mantenir una comunicació clara i assertiva amb els altres, expressant les nostres necessitats i emocions de manera respectuosa i efectiva, facilitant la resolució de conflictes i enfortint les relacions interpersonals.

- Practicar l’autocura per mantenir un equilibri emocional. Dedicar temps a activitats com la meditació, l’exercici físic o l’expressió artística.

- Reflexionar sobre els nostres hàbits i comportaments, identificant àrees de millora i ajustant la nostra rutina d’acord amb les nostres necessitats i metes personals i professionals.

- Començar un nou projecte. Pensar, planificar i preparar el nostre proper projecte, tant si és personal com professional, ens ajudarà a estar focalitzats i a deixar de banda tot allò menys apassionant de la tornada a la rutina.

- Redecorar i refrescar els nostres espais ens ajudarà a enfrontar la tornada a la rutina amb un enfocament creatiu.

- I, sobretot, viure plenament aquí i ara, i confiar en la nostra pròpia capacitat d’adaptació i de les nostres eines per afrontar els canvis quan es produeixin.

Començar en mode slow és molt més saludable que donar-ho tot durant la primera setmana després de l’aturada estival. L’actitud ho és tot. A més, és una oportunitat per créixer i desenvolupar-nos personalment.

Ja veuràs com a poc a poc i sense adonar-te’n tot torna a la normalitat. Promès!