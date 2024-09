Durant el nostre viatge a Creta també vam visitar la cova de Zeus a l’altiplà de Lassithi, a 1.025 metres d’alçada. Va ser una visita molt divertida i curiosa, ja que en tota la meva vida havia muntat en un burro i per pujar el camí costa amunt ho vaig fer. A la cova de Dikteon Antron pots admirar les seves impressionants estalactites i estalagmites, però, segons ens explica la mitologia grega, és el lloc on es diu que va néixer Zeus, el Pare dels Déus de l’Olimp. Per aquest motiu, la cova és famosa ja des de l’antiguitat, un lloc de culte per a aquest Déu grec, com ho demostren les nombroses ofrenes que es van trobar al lloc.

A l’avantsala de la cova de Dikteon es van descobrir els fonaments d’un altar envoltat de les restes de les ofrenes al Déu Zeus, com ara oli d’oliva, mel, vi, blat i sacrificis d’animals. Tot plegat es col·locava sobre l’altar i es cremava. Les cendres encara es consideraven ofrenes, per la qual cosa no es podien rebutjar, sinó que van ser recollides i dipositades al costat de l’altar. A mesura que baixem per la cova, podem anar veient les antigues parets del temen, de l’espai sagrat de la cova. Després van visitar cinc càmeres de diferents mides. La cova superior, coneguda com Ano Spileo, sembla una caverna rocosa, on no hi ha estalactites o estalagmites. Després vam baixar uns 100 metres més per uns costeruts esglaons i vam arribar a la cova inferior o Kato Spileo en la qual es veu un gran passadís a la dreta, amb estanys naturals on segons la llegenda, bevia aigua Zeus.

La vista més impressionant és el llac que es troba al punt més baix, envoltat de gegantines estalactites i estalagmites. Al llac, podrem veure el ‘Mant de Zeus’, una estalacteta que plana sobre el llac com un llum d’aranya i la forma del qual, en l’imaginari local i conseqüència dels segles plens de mites, s’assembla a una capa. A la part posterior del llac es pot veure fàcilment una petita cambra de la cova, on, segons la mitologia, va néixer Zeus.