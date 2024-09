Hi ha gent què té el mal costum d’arribar sempre tard, o si més no, molt sovint. No importa el lloc, ni el motiu, simplement arriba tard i a sobre donant excuses barates. Ni tan sols es pren la molèstia d’inventar-se una creïble. D’altra banda, s’ha de dir que hi ha dos tipus de persones així: les que creuen que el nostre temps no és important i, per tant, interpreten que arribar tard no deu ser cap inconvenient per a nosaltres, i les que no ho poden evitar, arriben tard inclús a la feina o amb el temps molt ajustat. Les del segon grup són persones que han adoptat aquesta manera de ser i no ho poden evitar, es passen el dia demanant disculpes pel seu comportament, perquè són conscients del mal que provoquen, tant per a ells mateixos com pels altres. En canvi, les del primer grup són molt diferents, són gent irrespectuosa atès que, arriba tard per conveniència, perquè quan està interessada arriba puntual o inclús abans d’hora.

Dit de manera diferent, la persona que arriba tard a tot arreu sol ser algú despistat i per molt que vulgui arribar d’hora, com a molt, arriba puntualment i sempre corrents. En bona part, aquest comportament pot explicar-se per la mala gestió del temps, no sap organitzar-se, ni tampoc diferenciar entre el que és important i el que és irrellevant; és a dir, no sap prioritzar. Tots tenim preferències, però sabem que les prioritats van sempre davant, seguim un ordre cronològic, però malauradament aquesta gent s’atabala de seguida quan ha de fer diverses coses al mateix moment, es veu superada per l’estrès i acaba perdent la noció del temps. No sap per on començar i finalment vol fer-les simultàniament, donant com a resultat el retard perquè és impossible de realitzar donat que primer va una cosa i després l’altra.

Igualment, s’ha de matisar que no ho fa a propòsit, però això no significa que ens hem de quedar de braços plegats; és a dir, si hem quedat per sopar i no arriba a l’hora marcada, doncs comencem sense ella. El bus, el tren o l’avió no espera per ningú, així doncs nosaltres tampoc hem de fer-ho. Ja sabem que ho fa inconscientment, però no és problema nostre i, en canvi, ens perjudica atès que deixem de costat les nostres preferències per cedir a les seves. Aleshores, hem de comportar-nos com si no comptéssim amb ella. Per contra, la que és impuntual per conveniència és algú irrespectuós i molt egoista en aquest sentit, només mira pel seu horari.

Certament, és així perquè se sent especial, creu que és superior als altres i vol marcar terreny fent-se esperar. Per tant, estem parlant d’algú amb característiques narcisistes, donat que mai s’excusa per arribar tard, sempre busca la manera de fer-nos sentir culpables per recriminar-li el seu comportament. Vol que el vegem com algú molt ocupat i que, en certa manera, ens està fent un favor dedicant-nos el seu apreciat temps. Ens vol fer entendre que podria estar en un altre lloc més important.