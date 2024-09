El Principat s’enfronta a importants desafiaments en matèria immobiliària derivats del creixement accelerat del sector en els darrers anys. Factors econòmics i fiscals, així com l’atractiu entorn natural i la qualitat de vida del país, han suposat un imant perquè inversors estrangers decideixin establir la seva residència a Andorra i, en molts casos, vulguin diversificar la seva cartera i gaudir dels incentius fiscals mitjançant l’adquisició de propietats immobiliàries. Aquest increment ràpid i notable d’inversió en immobles, unit a la limitada disponibilitat de sòl urbanitzable donades les dimensions del país, ha determinat importants pujades en el preu dels actius, alterant l’equilibri entre l’oferta i la demanda, dificultant l’accés al mercat immobiliari per part de la població local i limitant l’existència d’opcions d’habitatge assequible.

Aquesta situació presenta reptes i oportunitats que cal abordar per poder conciliar les demandes de la població autòctona i residents de llarga durada, o ja integrats en l’ecosistema del país, amb les demandes dels nous residents amb un perfil més enfocat a la inversió. Es fa necessària una visió a llarg termini que permeti reconduir el context actual i una proposta de valor centrada en la sostenibilitat del mercat immobiliari i en evitar escenaris tensats en aquest sector, el qual aplega subjectes amb interessos tan dispars com l’accés a oportunitats d’inversió amb alta rendibilitat i l’accés a un habitatge digne amb un preu proporcionat.

A més, en molts casos els desenvolupaments immobiliaris s’han dut a terme sense l’atenció necessària a qüestions tan rellevants com l’eficiència energètica, la sostenibilitat o el respecte i la conservació de l’entorn natural. El creixement econòmic del sector ha de ser gradual, ajustat al context i respectuós amb l’impacte ambiental.

Aquesta és la filosofia que tenim a Balize. Som un grup empresarial especialitzat en inversió immobiliària i experts en el desenvolupament de tecnologia per optimitzar els processos tradicionals i fer-los més accessibles i democràtics, sempre en coherència amb la cultura de construir una alternativa ètica a la promoció immobiliària, que entenem des d’una perspectiva de responsabilitat social i ambiental.

Des del punt de vista de la innovació, Balize pot sumar valor a l’immobiliari a Andorra en el seu vessant PropTech, o tecnologia aplicada al sector del Real Estate, ja que l’ús de tecnologies avançades pot millorar substancialment la transparència, la traçabilitat i la gestió del procés de compra, venda i lloguer d’immobles, eliminant traves burocràtiques, optimitzant el procés de tramitació i els seus costos i oferint una experiència més eficient, senzilla i confortable. Així mateix, l’ús de la tecnologia dota a aquestes transaccions immobiliàries de seguretat i transparència, limitant el risc de frau i establint un escenari fiable per als compradors i inversors.

Apostem fermament per establir un estàndard de qualitat i ètica en els operadors del mercat immobiliari, amb un enfocament en la sostenibilitat, la tecnologia i l’entorn, com a mètode per combatre els desafiaments actuals i alleugerir l’estrès que pateix el sector.

En consonància amb això, el nostre model es basa en el reposicionament d’actius immobiliaris, el qual consisteix en l’adquisició d’actius en mal estat o infrautilitzats per a la seva reforma o renovació i posada al mercat. Aquesta modalitat contribueix a reduir la pressió del mercat immobiliari, per diverses raons. En primer lloc, perquè permet transformar immobles deteriorats en actius habitables i de qualitat, incrementant l’oferta d’habitatge assequible, ja que els habitatges renovats són més econòmics i assequibles que la nova construcció.

Així mateix, en alguns casos, pot contribuir a revitalitzar zones degradades on s’acumulen habitatges en mal estat, ja que al renovar diversos actius els barris degradats obtindran transformacions significatives, amb un increment de l’estètica, la seguretat i la presència de serveis. A més, beneficia l’estat general del parc immobiliari, ja que la rehabilitació d’aquests actius comporta importants millores pel que fa a seguretat i eficiència energètica (aïllament tèrmic avançat, sistemes d’energia renovable, etc.), la qual cosa redunda en sostenibilitat, protecció de la qualitat de vida i de la dignitat mínima exigible a l’habitatge.

El nostre model de reposicionament s’allunya dels models purament especulatius que danyen el sector escalant els preus sense un valor real afegit, ja que en el nostre model sí s’aporta un valor real i tangible que es plasma en la rehabilitació de les propietats i les millores físiques, visibles, que comporta. D’aquesta manera, es limita l’abast inflacionari de les compravendes d’actius, ja que hi ha unes millores que justifiquen raonablement l’increment del valor de l’actiu. A més, la necessitat de transformar una propietat deteriorada en un habitatge de qualitat exigeix la realització d’obres, cosa que requereix comptar amb professionals locals que s’encarreguin de l’execució, i per això també hi ha un impacte positiu en l’economia local mitjançant la dinamització i creació d’ocupació, en coherència amb el nostre ferm compromís amb la sostenibilitat i la convivència del rendiment econòmic del projecte amb el respecte a l’entorn.

A curt termini també executarem projectes que donin respostes d’allotjament a col·lectius especialment afectats per la situació actual del mercat, com els joves professionals o estudiants, a través de solucions com residències d’estudiants o colivings. Aquesta iniciativa també contribueix a facilitar l’accés a l’habitatge en zones tensades i amb escassetat d’oferta, com és el cas d’Andorra. Aquesta modalitat permet l’aprofitament eficient de l’espai, sense afectar la qualitat de vida, evita la construcció massiva i fomenta espais d’encontre, intercanvi i comunitat per a la gent jove, on poden construir sinergies i aportar valor al país, fomentant el sentiment de pertinença. En aquests espais es produeix la confluència entre el talent i coneixement de l’entorn de la població jove local i el talent i les experiències dels nòmades o emprenedors que s’estableixen al Principat, convertint-se en un focus d’inspiració i creixement personal i professional, cosa que pot contribuir significativament a l’evolució del país.

En coherència amb la cultura de Balize, aquestes alternatives residencials s’oferiran a través de la rehabilitació d’edificis infrautilitzats o en desús i amb un clar enfocament orientat a la sostenibilitat i la reducció de l’impacte ambiental, mitjançant l’ús eficient de recursos i l’optimització del consum individual, la qual cosa redueix la petjada ecològica.