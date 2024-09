Jaime Mesas

Aquesta setmana volem compartir amb els lectors la Consulta Vinculant número CV0316-2024 del Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF), del 25 de juny del 2024, en relació amb l’aplicació de les disposicions transitòries previstes a la normativa.

La consultant és una societat andorrana el capital de la qual és propietat única, a través d’una altra entitat andorrana, d’una persona física de nacionalitat espanyola i que disposa de permís de residència i treball per compte propi al Principat d’Andorra des de l’octubre de l’any 2023.

L’activitat empresarial de la societat és la promoció immobiliària. Actualment, està desenvolupant una promoció immobiliària sobre un terreny situat al Principat d’Andorra. En aquest sentit, la societat és propietària del terreny sobre el qual desenvoluparà la promoció i va sol·licitar la corresponent llicència d’obres amb anterioritat al 5 de setembre de 2023.

Per poder dur a terme la promoció immobiliària serà necessari recórrer al mercat per obtenir fons suficients, mitjançant el finançament ofert per entitats bancàries degudament autoritzades a operar al Principat d’Andorra com per societats estrangers.

En aquest sentit, complementàriament al finançament bancari, obtindrà un préstec participatiu per part d’una societat estrangera o d’una societat andorrana controlada en la seva totalitat per persones no residents en el Principat d’Andorra.

Així mateix, es preveu que en el moment de màxim endeutament per l’execució de la promoció immobiliària el préstec provinent d’estrangers, entès com a provinent d’una societat estrangera o d’una societat andorrana controlada en la seva totalitat per persones no residents en el Principat d’Andorra, pot representar més del 5 per 100 de la totalitat del finançament total de la societat.

La consultant preveu fer la declaració d’obra nova d’aquesta promoció l’any 2025.

En aquest sentit, se sol·licita si (i) tot i el finançament estranger, la promoció immobiliària exposada en la descripció dels fets d’aquesta consulta no estarà subjecte a l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, (ii) amb independència del temps de residència al país per part del propietari únic indirecte de l’entitat, la promoció immobiliària exposada en la descripció dels fets d’aquesta consulta no estarà subjecte a l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra.

En referència a la vostra qüestió sobre la subjecció a l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, la Llei 3/2024, de l’1 de febrer, de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, quant a la constitució del fet generador i la consideració d’obligat tributari, als articles 3 i 5, estableix el següent:

«Article 3. Fet generador

Constitueix el fet generador de l’impost la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra d’acord amb la llei reguladora de la inversió estrangera al Principat d’Andorra i les especificitats que es preveuen en la present Llei, amb la finalitat de destinar dita inversió a l’adquisició d’immobles o altres drets reals —amb exclusió dels drets reals de garantia—, concessions, participació en societats o altres persones jurídiques que disposin de drets sobre aquests immobles; o a la promoció urbanística o immobiliària. Als efectes d’aquest impost el concepte d’inversió estrangera immobiliària inclou qualsevol de les activitats descrites anteriorment.

[...]

Article 5. Obligats tributaris

Són obligats tributaris de l’impost les persones físiques o jurídiques següents que, d’acord amb la llei reguladora de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, obtinguin una autorització d’inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra:

a) Persones físiques no residents al Principat d’Andorra.

b) Persones físiques residents al Principat d’Andorra amb menys de tres anys de residència ininterrompuda, comptats des de l’obtenció del permís d’immigració o document anàleg, que realitzin una inversió estrangera immobiliària.

c) Persones jurídiques de nacionalitat estrangera, incloses les entitats públiques de sobirania estrangera.

d) Persones jurídiques de nacionalitat andorrana amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, en un percentatge igual o superior al 50% de manera conjunta. També són inversions estrangeres les destinades a sucursals o altres tipus d’establiments permanents a Andorra de no residents; i les efectuades per altres persones jurídiques andorranes quan almenys el 50% dels drets de vot del seu òrgan de decisió pertanyi, directament o indirectament, a qualsevol de les persones físiques o jurídiques, descrites a les lletres a), b), c) i d) d’aquest article.

e) Persones jurídiques de nacionalitat andorrana, amb participació estrangera en el seu capital o en els seus drets de vot, directa o indirecta, inferior al 50% i superior al 5%, i que realitzin una inversió estrangera immobiliària.

f) Persones jurídiques de nacionalitat andorrana, que es trobin finançades directament o indirectament, per qualsevol de les persones, descrites a les lletres a), b), c) i d) d’aquest article.

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén que són participacions estrangeres les que ostentin persones físiques que no siguin residents o que tinguin menys de tres anys de residència ininterrompuda, comptats des de l’obtenció del permís d’immigració o document anàleg».

La mateixa Llei, en la disposició transitòria segona, en relació amb les sol·licituds de les llicències efectuades abans del 5 de setembre del 2023, preveu el següent:

«Disposició transitòria segona. Promocions urbanístiques i immobiliàries

Les promocions urbanístiques i immobiliàries es tramiten de conformitat amb la normativa vigent amb anterioritat al 5 de setembre del 2023 i no estan subjectes a la Llei de l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària al Principat d’Andorra, sempre que acreditin que amb anterioritat al 5 de setembre del 2023 havien presentat la sol·licitud de la llicència d’obres o d’edificació de l’immoble de què es tracti».

D’acord amb la disposició transitòria segona, sempre que es pugui acreditar de forma fefaent que es va sol·licitar la llicència d’edificació de l’immoble abans del 5 de setembre del 2023, l’operació no estarà subjecta a l’impost, amb independència del fet que en el moment de la sol·licitud la consultant estigui participada indirectament per una persona que no és resident a Andorra.

Ara bé, si una vegada entrada en vigor la Llei, la consultant obté finançament aliè provinent de persones mencionades als apartats a, b, c o d de l’article 5, es produeix el fet generador de l’impost i l’obligat tributari de l’impost és la mateixa entitat consultant.

L’acreditació del compliment de la circumstància prevista a la disposició transitòria segona s’ha de fer davant el Registre d’Inversions Estrangeres, òrgan de l’Administració encarregat del desplegament de les funcions registrals establertes a la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra.