Segurament hauràs sentit a parlar del concepte de marca personal i de la importància de treballar-la i tenir-ne cura. La marca personal és la manera com ens perceben la resta de les persones gràcies a cada acció que duem a terme, comuniquem i transmetem diàriament. També podem interpretar-la com la personalitat que els altres perceben en nosaltres, tant en entorns físics com digitals.

Gràcies al desenvolupament d'una marca personal ben definida, es poden enfortir i potenciar aquells atributs que ens fan únics, permetent destacar en el nostre sector professional com a experts en una determinada àrea.

Jo penso que des que naixem portem la nostra pròpia marca personal i aquesta marca personal és única. Per això, en realitat no creem una marca personal, sinó que la desenvolupem, millorem, evolucionem i potenciem.

Com desenvolupar-la? Doncs, per exemple:

Definint els nostres objectius.

Determinant el nostre públic objectiu.

Definint el nostre missatge i el nostre to de comunicació.

Dissenyant la nostra imatge personal / corporativa.

Planificant les nostres accions.

Fomentant les relacions i connexions (networking).

Mantenint el nostre CV sempre actualitzat.

Creant un perfil de LinkedIn.

Tenint presència en les xarxes socials.

Per què necessitem potenciar la nostra marca personal? Aquí et deixo algunes raons, com les següents:

Coneixement profund d'un mateix.

Treballar l'autoconfiança.

Diferenciar-nos de la competència.

Rebre reconeixement i credibilitat.

Desenvolupar una gran xarxa de contactes valuosos que ens ajudaran a assolir objectius i oportunitats professionals.

Proporcionar visibilitat.

Desenvolupar i millorar la imatge professional i personal.

Assolir posicionament en l'àmbit professional, permetent-nos donar més veu i força al nostre missatge.

Generar engagement.

Desenvolupar-nos com a persona i com a professional.

Treballar les nostres habilitats socials i la flexibilitat.

Errors per evitar amb la nostra marca personal:

No ser nosaltres mateixos (imitar vs. ser autèntic).

Manca de consistència.

No entendre el nostre públic objectiu.

No tenir un propòsit clar.

No tenir una bona estratègia.

No analitzar resultats i objectius.

Ignorar el feedback.

No actualitzar-nos.

També hi ha alguns desavantatges a tenir en compte:

Requereix temps.

Risc de sobreexposició.

Crítiques i rebuig.

Limitacions de privadesa si no establim límits clars.

Dependència de la reputació.

Una marca personal va més enllà d'un logotip, aparença i disseny. Doncs aquesta transcendeix fins a ser aquesta “petjada pròpia que deixem als altres”. És la percepció que les persones tenen de nosaltres, basada en valors, habilitats, coneixements i experiències. És el conjunt d’atributs que ens distingeixen i ens fan memorables.

Construir, potenciar i gestionar la nostra pròpia marca personal ens ajudarà a generar noves oportunitats alhora que ens facilitarà la consecució de fites i objectius. La creació i consolidació de la marca personal no s'ha de deixar a la improvisació, cal seguir una estratègia capaç de modelar de manera real, òptima i eficaç la nostra imatge.

Per exemple, Oprah Winfrey, coneguda com la “reina dels mitjans”, ha construït una marca personal icònica al llarg de la seva carrera. La seva marca es basa en la seva capacitat per inspirar i apoderar la gent, a través del programa de televisió, el club de lectura i el treball filantròpic. La seva autenticitat i el seu compromís amb causes socials han estat fonamentals en la consolidació de la marca personal.

Ja ho deia Oscar Wilde: “Sigues tu mateix. Els altres llocs estan ocupats”. Així que, “ser tu mateix” és la base de la diferenciació pel que fa a la marca personal.