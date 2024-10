Junta directiva d'AUTEA

Demà se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental, amb l’objectiu de visibilitzar-la i trencar l’estigma que l’envolta. Any rere any veiem campanyes de sensibilització de la salut mental des d’administracions i mitjans de comunicació. I tot i que és cert que l’estigma fa anys que es trenca, encara queda molta feina per fer.

El cas de l’autisme, com ja sabem, no és una malaltia, sinó una condició del neurodesenvolupament. És a dir, la persona autista no està malalta, ja que el que passa és que percep la realitat d’una forma diferent de la qual els neurotípics la perceben. Així i tot, aquesta diferència en la percepció pot fer que si la persona no es diagnostica ni es tracta, pugui arribar a tenir problemes en la seva salut mental.

Les persones amb TEA poden tenir comorbiditats com el TDAH, que és una altra condició del neurodesenvolupament, i problemes de salut mental associats com pot ser el trastorn obsessivocompulsiu. El no entendre com funciona la societat neurotípica pot causar a una persona autista ansietat, depressió i altres trastorns com algun tipus de TCA (Trastorn de la Conducta Alimentària).

Per això és vital tenir un diagnòstic de TEA, ja que servirà perquè aquella persona s’entengui a si mateixa, quins són els seus límits i entendre la seva experiència en un món neurotípic. Fer teràpia és clau en aquests casos, amb un professional especialitzat.

Aquest és el cas d’una nena de vuit anys d’Autea, que va ser l’exemple que vam posar al primer Fòrum d’Andbus Solidari, en què el mateix infant explica com se sent en anar al col·legi perquè els seus companys no l’entenen i pateix assetjament escolar. Aquest exemple és clau per entendre el que poden patir els infants amb un autisme amb baixa necessitat de suport, i com la societat, en aquest cas els infants del mateix col·legi, la veuen diferent.

És clau, doncs, que l’educació passi per col·legis, família i societat en general, per entendre a totes les persones i començar a tenir una mirada més oberta amb tothom, ja tingui algun tipus de malaltia, discapacitat o condició, per poder continuar millorant en termes de salut mental.