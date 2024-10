És cert, ho he de reconèixer, que no vaig tenir temps per assistir al Festival del Contradans, que en aquesta edició es celebrava a la Massana, sencer. Tant de bo hagués pogut anar-hi! Però actualment s’acumulen les activitats culturals al Principat i sempre que puc procuro reservar algun espai del meu temps a cadascuna d’elles. De manera que al Contradans només hi vaig anar diumenge passat al matí i, realment, em va sorprendre molt l’actuació.

Per tant, ja que en aquesta edició es va fer un especial èmfasi en partir de la part més tradicional per evolucionar cap a la dansa contemporània, jo, precisament vaig veure aquesta fusió entre dansa tradicional i dansa més contemporània amb la coreografia present en l’actuació de la jove companya Aukeran Dantza Konpainia, una formació del País Basc amb un alt nivell tècnic i una llarga trajectòria dins el mestissatge entre la dansa tradicional i la contemporània, amb el seu espectacle ‘Aiurri’. Aquest espectacle em va sorprendre per la seva dificultat i tècnica en els moviments i, per tant, em agradar molt. El cert és que van fer que gairebé tot el públic es poses dempeus per aplaudir emocionat davant els seus salts carregats de molta precisió, energia i passió.

Pel que fa al mercat d’artesania, en aquesta edició hi havia 16 estands que mostraven al públic la forma de treballar diversos oficis artesans. Els que més em van agradar van ser el d’un picapedrer que feia ponts, pous i altres construccions semblants a les realitzades amb pedra seca a la muntanya; el d’espardenyes amb una gran varietat de creacions tradicionals, entre elles unes vermelles molt originals per als diables del Correfoc; el d’un cisteller que feia cistelles de vímet o espart i altres creacions fetes amb aquests dos materials; un terrisser fent peces de fang; i, per últim, el d’escultura, en el que l’escultora en aquell precís moment estava fent un relleu amb el nom del Festival: 'Contradans'.

A part, de tot això, em van semblar interessants els instruments musicals, especialment les gaites i tota la resta d’instruments de vent tradicionals que s’utilitzen en aquestes actuacions. Espero no perdre’m la propera edició que tindrà lloc l’any que ve a Ordino.