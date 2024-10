Actualment, en els centres educatius és freqüent l’ús de telèfons mòbils i tauletes, majoritàriament propietat dels alumnes o de les seves famílies. En la majoria dels casos, els serveis i productes-plataformes que utilitzen els centres educatius com a mètode didàctic, tracten un gran volum de dades personals que es conserven al núvol per part de tercers, més enllà del propi centre educatiu.

Aquests dispositius poden recopilar dades identificatives, comptes d’usuari, geolocalització, hàbits d’ús, etc. Informació que podria ser tractada amb propòsits diferents de la simple funció docent-educativa.

Així mateix, la utilització d’aquests dispositius pot generar tractaments de dades que afectin greument els drets i llibertats del menor; concretament al dret a la no discriminació i a l’educació; a la vida privada i familiar; a la integritat física i psíquica del menor, i a la protecció de les seves dades personals, a més del seu desenvolupament com a persones. La tecnologia impacta en la salut dels menors en tots els nivells: físic, mental, social i sexual.

Davant els ja demostrats efectes negatius que l’ús excessiu de les pantalles i de l’accés a Internet tenen sobre els menors, són moltes les entitats i professionals mèdics que desaconsellen l’ús dels telèfons mòbils intel·ligents i altres dispositius digitals als centres educatius (evidentment, sempre que es pugui aconseguir la finalitat pedagògica buscada mitjançant altres recursos més escaients). Els adolescents i nens són un grup d’edat especialment vulnerable en estar en ple desenvolupament.

Hem de ser conscients que tot tractament de dades portat a terme mitjançant aquests dispositius ha d’estar a raó del que disposa la normativa actual en vigor de Protecció de Dades; així doncs, aquests tractaments de dades en l’àmbit educatiu han de superar sempre de manera positiva la idoneïtat, necessitat i proporcionalitat.

A més, hem de recordar que qualsevol tractament de dades diferent de la finalitat per la qual foren recollides esdevé il·lícits, i això comporta una sèrie de responsabilitats administratives per infracció de la normativa de Protecció de Dades, així com responsabilitats per danys morals dels quals n’esdevenen responsables el propi centre educatiu i les administracions educatives.

En els centres educatius concertats i/o privats, el responsable del tractament esdevé el propi centre, doncs és qui decideix sobre la finalitat i mitjans de tractament de les dades que afecten als alumnes, les seves famílies i les circumstàncies a nivell docent, d’administració i de serveis. Així doncs, per tal que el tractament sigui lícit, ha de complir alguna de les suposicions següents:

· L’interessat (alumne/pares/tutors del menor) ha donat el seu consentiment explícit pel tractament de les seves dades.

· El tractament és necessari per desenvolupar la funció educativa.

· El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal.

· El tractament és necessari per protegir els interessos legítims de l’alumne.

· El tractament és necessari per complir amb una obligació d’interès públic.

Els dispositius digitals en l’àmbit docent, tracten molta informació sense una separació clara entre l’àmbit estrictament educatiu i el vessant privat dels seus usuaris. Hi ha molta informació i dades personals subjectes a ser tractades per tercers, amb la possibilitat de donar lloc a tractaments col·laterals, els quals el propi alumne desconeix i alhora en desconeix també els riscos que pot comportar. El control que té l’alumne i fins i tot el mateix centre educatiu en molts casos és pobre o fins i tot nul.

Avui dia, les pantalles (telèfons mòbils i tauletes) han comportat un gran canvi a la societat actual. Aquest canvi també comporta una sèrie d’efectes col·laterals, els quals cada dia estan més a l’ordre del dia. Estudis recents demostren que la sobreexposició dels menors a les pantalles comporta greus problemes de salut. Fins i tot l’OMS (Organització Mundial de la Salut) ha fet recomanacions sobre l’ús de pantalles per part dels menors; igualment l’AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades), junt amb l’Associació Espanyola de Pediatria, sobre el temps i l’ús adequat de les pantalles per part dels menors, amb l’objectiu de promoure la seva salut digital dels menors a través de la conscienciació dels pares i mares.

La finalitat de cadascuna de les accions no és més que reduir els riscos, cada dia més extensos i que suposen a nivell físic, mental, sexual i social de l’ús intensiu i sense control de les pantalles.