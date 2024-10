El més que milionari, filantrop, emprenedor i visionari Sud-africà és notícia, sigui per motius familiars, polítics o empresarials. Tots sabem que tenir més de 10 fills és una anomalia avui dia, i que tenir una situació familiar estable amb un nombre de persones tan gran també és complicat. Sobretot si un dels teus fills no vol saber res de tu per motius polítics.

També cal mencionar que la seva implicació en la campanya electoral de Trump pot perjudicar (o no) a la seva imatge i negocis. Sabem que fa uns mesos, a partir d’una llei de l’Estat de Califòrnia on els pares ja no estan obligats a saber què passa amb la ideologia i orientació sexual dels seus nens, aquest filantrop va decidir moure les seus fiscals de Califòrnia a Texas.

Ara bé, si parlem de tecnologia i progrés ningú pot retreure que aquest home és un líder. SPACE X ha tingut molts fracassos durant molt de temps en els seus intents de construir coets “reutilitzables”, però també ha tingut molt d’èxit després de no tirar la tovallola. Fa unes hores que s’ha aconseguit capturar un coet després que aquest anés a l’espai.

Podem dir que aquest coet significa un abans i un després en la carrera aeroespacial. Aquest és un dels grans passos previs a l’arribada a altres planetes o satèl·lits de forma “econòmica”. Fins ara enviar coets a l’espai era extremadament car i difícil. Aquest pas pot reduir tant els costos fins al punt de fer molt més “econòmic” i accessible la travessa del cosmos.

Si fa 130 anys els humans es preguntaven com volar, avui ens preguntem com arribar i instal·lar-se a Mart. Fa poc més de 100 anys que tenim els primers cotxes a la nostra societat, i fa uns 100 anys que els vehicles han arribat pràcticament a l’abast de moltes persones (Fordisme).

El model productiu de Ford va simplificar moltíssim la producció de vehicles i anant de la mà de la simplificació laboral, els costos de producció dels vehicles van baixar de manera que molta més gent pogués comprar-se un vehicle. Aquest pas va fer que el món estigués més connectat i totes les societats estiguessin més a prop.

Dit això podem dir que aquest petit pas només és el principi d’una nova etapa per la història de la humanitat. Musk i la seva empresa poden haver estat el Ford del segle XXI. Reduir els costos de producció i fer més eficients els coets pot significar la base de la mobilitat espacial.