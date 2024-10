A l’instant en què sona l’alarma, una simfonia de valentia i determinació es desperta al cor del cos de Bombers. Si bé els herois que enfronten als incendis i els perills solen ser els més visibles en la lluita contra les emergències, hi ha un grup de professionals les accions dels quals són igualment crucials, però, lamentablement, sovint queden a la penombra. Parlem del Centre de Control Operatiu (CCO) del cos de Bombers, un bastió de coordinació i estratègia que garanteix que cada resposta sigui ràpida, eficient i efectiva.

Aquesta tribuna no només busca ressaltar la importància vital de la seva feina, sinó també retre homenatge a aquests desconeguts que, des del silenci de les pantalles i telèfons, orquestren la resposta davant les crisis més urgents. La seva capacitat per processar informació, gestionar recursos i prendre decisions sota pressió és fonamental per salvar vides i minimitzar danys. El CCO és el cervell darrere de cada operació, en què la calma enmig del caos és la seva fortalesa més gran. A través dels seus esforços, es converteixen en la primera línia de comunicació entre la tragèdia i l’esperança, demostrant que, al món dels incendis i l’emergència, cada segon compte i cada decisió pot marcar la diferència entre la vida i la mort.

El CCO està dins de l’estructura del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS), el qual està format per la secció d’Operadors, la secció de Transmissions i la secció de Procediments. Les seves funcions principals consisteixen, per una banda, a gestionar i donar resposta a totes les trucades d’emergència i administratives que es reben mitjançant els números d’urgència, 118 (Bombers) i 112 (Emergències). Per un altre costat, a realitzar la previsió, l’adquisició, l’emmagatzematge i la distribució als membres del cos del material relacionat amb les telecomunicacions; fer d’enllaç amb l’entitat Andorra Telecom en matèria de telecomunicacions; supervisar i vetllar pel bon funcionament del sistema de comunicacions TETRA, i gestionar, coordinar les funcions i les tasques encomanades als operadors radiotelefònics i d’emergències adscrits al CCO del DPEIS.

Així mateix, des de la secció de Procediments les seves tasques consisteixen a elaborar i implantar tots els procediments operatius del cos, vetllar perquè s’acompleixin, i crear i actualitzar l’arxiu de les fitxes d’intervenció, d’acord amb la tipologia de serveis que s’efectuen i en funció dels membres destinats a cada parc de Bombers.

El CCO és el centre telefònic que ofereix assistència les 24 h del dia, els 365 dies de l’any, als usuaris en situacions d’emergència. El CCO compta amb un cap de la Unitat (un oficial del DPEIS) i 12 operadors especialitzats que tot i que són part del mateix equip, no treballen mai tots de manera conjunta, ho fan per binomis. Durant el 2023 es van rebre 30.921 trucades al 112 i 118, (concretament 11.439 al 112 i 19.482 al 118), 84,71 per dia, 3,53 cada hora, 2.577 per cada operador.

En conclusió, el CCO té un paper fonamental en la nostra salvaguarda. La seva feina, sovint invisible i desconeguda, és crucial per garantir una resposta ràpida i efectiva davant d’emergències. Gràcies a la seva dedicació, capacitació i tecnologia avançada, aquests professionals no només coordinen les operacions en situacions de crisi, sinó que també brinden suport i seguretat als que es troben en perill. Aquesta tribuna és un homenatge a la seva tasca incansable, recordant-nos la importància de reconèixer i valorar el seu compromís amb la vida i la protecció de tots.

Gràcies: Xavier, Rocío, Franc, Marian, Fede, Tamara, Agustí, Marc, Dani, Laura, Rosa i Xavier N.!