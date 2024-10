En aquesta ocasió estic afrontant un canvi que per a mi és molt important. Potser per a altres aquest canvi no tingués gaire o cap importància, però en el meu cas en té i em fa sentir una mica desconcertada. Tot i que no és qüestió de tractar-ho aquí. Aquí el que m’agradaria tractar és per què ens afecten tant els canvis i com els podem afrontar.

El cas és que tot canvi pot ser difícil, especialment els que no ens esperem o realment no desitgem. Un canvi implica deixar els teus hàbits actuals i sortir de la zona de confort on un està acostumat a ser-hi. Això genera estrès i fa que moltes vegades se’ns faci complicat adaptar-nos a la nova situació que se’ns presenta.

Tot canvi comporta una conseqüència i pot tenir un impacte positiu o negatiu. Els canvis simplement ocorren, de vegades sense avís, però, la forma com ens impacta a cadascun de nosaltres és el que realment importa.

Una de les necessitats més bàsiques que tenim com a éssers humans és la de la seguretat. És per això que si la ment no percep que compta amb els recursos necessaris per adaptar-se, tenir el control o canviar la situació, el que passa inevitablement en diverses situacions al llarg de la vida, és natural que comencem a sentir-nos tristos, aclaparats o estressats en major o menor mesura.

Totes les persones que viuen un canvi passen per pràcticament les mateixes etapes: la primera la de l’impacte en què som conscients que alguna cosa a la seva vida ja no és igual; la segona és la de l’actitud que prenem sobre això i com interpretem aquest canvi, i la tercera l’acció, és a dir, com actuar en funció del que ens passa.

Tots els canvis, d’una manera o una altra, s’interpreten com a pèrdues i les pèrdues comporten un procés de dol. Per això, dependrà de cadascun de nosaltres desenvolupar un mode d’afrontament efectiu que ens permeti assimilar i integrar els canvis de la vida i tornar a avançar en una direcció de creixement.

Per afrontar millor els canvis cal detectar el pensament que va associat a aquest canvi. Potser per a tu un canvi només implica patiment o inestabilitat. Si per a tu un canvi a la teva vida té sempre una connotació negativa, has d’intentar canviar-la en el teu pensament per una positiva de progrés, millora o benestar. D’aquesta manera sempre tindràs una millor disposició per afrontar els canvis.