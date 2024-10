Les ciutadanes i els ciutadans d’Andorra la Vella estem preocupats per la gestió de la nostra parròquia. En els darrers temps, hem vist decisions centrades en aprofitar els èxits de l’anterior corporació més que en abordar les necessitats reals de la comunitat. La falta de propostes innovadores ha deixat àrees clau, com l’habitatge, estancades.

Un exemple d’aquesta contradicció és el cas de les fonts de colors de la Rotonda. Tot i que els Progressistes vam criticar l’elevat cost del projecte –i un servidor ho va exposar en un article– ara l’actual cònsol, que era un detractor abanderat d’aquest projecte, ho veu amb bons ulls, mostrant una incoherència en la seva postura. Aquest canvi d’opinió es repeteix en altres àmbits, com la retirada de la mitja hora gratuïta als aparcaments comunals, mesura que ell mateix va criticar durament quan estava a l’oposició, i inclús va impulsar una recollida de signatures per recuperar-la. Ara, en canvi, ha mirat cap a una altra banda tot mantenint la retirada i també la incoherència.

El pressupost per a l’habitatge ha anat disminuint, la qual cosa genera una gran decepció. El cas dels pisos del Cedre exemplifica la manca de coherència en la gestió d’Enclar. Quan era conseller de la minoria, l’actual cònsol defensava que fos la corporació qui assumís directament la construcció dels pisos. Ara, ha optat per recórrer al Govern perquè col·labori econòmicament. Tot i que aquesta implicació del Govern és positiva, resulta evident que les exigències i requisits defensats anteriorment han desaparegut.

Un altre aspecte que ens preocupa és la pèrdua d’esdeveniments culturals importants per a la nostra comunitat, com ‘Andorra en Flor’, ‘Xocofest’ i la ‘Festa de la Primavera’. Aquests esdeveniments fomentaven la cohesió social i reactivació econòmica, i la seva cancel·lació ha deixat un buit, especialment per als comerciants, els quals han vist afectada la dinamització de la parròquia.

El projecte de la plaça del Poble és un altre focus de preocupació. El cost inicial, pressupostat en 1,5 milions d’euros, ha augmentat fins als 2,3 milions, fet que demostra la manca de planificació rigorosa i una gestió financera deficient. Aquests sobrecostos poden acabar comprometent altres projectes importants (si és que n’hi ha).

A Andorra la Vella no només necessitem respostes puntuals, sinó un projecte polític amb visió cultural i econòmica a llarg termini, que respongui a les inquietuds i necessitats de la ciutadania. L’actual corporació no està complint les expectatives promeses en el programa electoral d’Enclar. Les incoherències polítiques, la falta d’acció en àrees clau com l’habitatge i la cultura, i els problemes de gestió econòmica indiquen una clara manca de projecte. Enclar hauria de reavaluar les seves prioritats i adoptar mesures més efectives per fer front als reptes que afronta la capital.

Prendre decisions valentes i coherents que responguin a les necessitats reals de la ciutadania és una obligació política. No es pot deixar passar el temps aplicant el ‘qui dia passa, any empeny’ i esperar les properes eleccions.