Junta directiva d'AUTEA

La feina és una part fonamental en la vida d’una persona adulta. I és que durant molts anys ens passem de mitjana vuit hores al dia - inclús molts dies més- durant cinc dies a la setmana. Així doncs, trobar una feina que t’agradi i en què et sentis a gust és essencial per poder sentir-te bé i tenir una vida més plena.

Així i tot, trobar una feina adient a tu mateix no és fàcil, però una persona que té autisme encara ho té més complicat: la falta de comprensió social i la rigidesa pot ser un factor en tenir en compte. De fet, Autism Europe, en el seu informe ‘Austim and work, together we can’ explica que a la Unió Europea l’11% dels adults no tenen feina. Però si ens fixem en les persones amb autisme, entre el 76 i el 90% estan a l’atur.

Tant Autism Europe com Autismo España expliquen aquesta bretxa laboral entre les persones amb autisme i sense. Cal destacar, primerament, que l’educació postobligatòria en aquest grup no sol ser gaire satisfactòria, hi ha molt fracàs escolar i, fins i tot, abandonament. Ja si ens fixem en l’etapa d’aconseguir la feina, com per exemple el moment d’una entrevista, la persona autista tindrà també dificultats, ja que la persona no pot controlar el que li preguntaran i, a més, que hagi d’interactuar amb una persona que no és coneguda per a ella li pot ocasionar nervis i ansietat.

D’altra banda, les persones amb TEA que treballen poden necessitar diversos suports i ajudes que les persones sense autisme no necessiten. I és que Autism Europe explica que «inclús quan una persona no revela que té autisme, aquest serà rebutjat perquè els empresaris interpretaran les seves dificultats en la comunicació com que no són adequades, en lloc de veure que la persona necessita ajudes».

Tanmateix, una persona autista pot aportar molt a qualsevol empresa. Solen treballar amb molt detall i estar molt implicats en la seva feina, tot i que és cert que algunes persones necessitin alguna adaptació, alguna ajuda. I és que al final, només cal una mica d’empatia perquè la persona pugui fer la seva feina amb la màxima de professionalitat possible. Només cal entendre que cada persona és un món, que cada persona té debilitats ,però sobretot fortaleses, i si ho posem en perspectiva, les fortaleses sempre guanyen.

Així i tot, amb les ajudes necessàries per a cada persona, una persona autista pot aportar molt a les empreses. El detallisme amb el qual treballen i la implicació que poden tenir a la feina - sobretot si és un tema d’interès per a ells - és especialment bo per a totes les empreses, però s’ha de continuar apostant per aquestes persones, ja que amb les adaptacions necessàries poden treballar amb total normalitat.