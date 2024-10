Són bons dies per als aficionats del Barça. L’equip blaugrana ha guanyat a dos eterns rivals com són el Bayern de Múnic i el Reial Madrid, ambdós per quatre gols. Es complia també ara fa gairebé una setmana 125 anys de la nota de premsa publicada per Joan Gamper que va donar provocar la fundació del llegendari club. Molts sabem qui és Gamper, però pocs sabem la seva història.

Joan Gamper, nascut a Suïssa el 1877, va ser el fundador del Futbol Club Barcelona i un pioner del futbol a Espanya. Després d’arribar a Barcelona el 1898, la seva passió per l’esport el va motivar a convocar altres aficionats i a fundar el club el 29 de novembre de 1899. A més de ser jugador, Gamper va ser president en cinc ocasions, impulsant el creixement de l’equip i consolidant-ne la identitat catalanista. Sota el seu lideratge, el Barça va aconseguir els primers títols importants i es va arrelant en la cultura de la ciutat.

A partir dels anys 20, Gamper va enfrontar-se a grans obstacles. Durant la dictadura de Primo de Rivera, el Barça va ser objecte de persecució a causa del seu vincle amb el nacionalisme català. L’any 1925, després d’un incident en què l’afició del Barça va xiular l’himne espanyol, les autoritats van clausurar l’estadi i van obligar Gamper a l’exili i a dimitir de la presidència. Aquests problemes van afectar greument la seva vida personal i financera, i, sense el suport del Barça, Gamper va caure en una profunda depressió.

El 30 de juliol de 1930, enmig d’una crisi personal i econòmica, Gamper es va llevar la vida, deixant un buit al club i entre els seus seguidors. La seva mort va ser una tragèdia per a la comunitat futbolística, fins al punt en el qual els propis jugador van carregar el seu fèretre fins al cementiri de Montjuïc. Tot i això, el seu llegat perdura; Gamper va ser l’impulsor dels valors del Barça i del seu lema «més que un club». En el seu honor, l’equip organitza anualment el Trofeu Joan Gamper, un torneig que celebra l’inici de la temporada i recorda el seu llegat en el món del futbol.

Avui dia, el Futbol Club Barcelona continua sent un dels clubs més importants del món, inspirat pels valors d’inclusió, comunitat i compromís que Gamper va establir. La seva història és una mescla de passió i tragèdia, però la seva influència segueix viva a cada partit, fent del Barça més que un club i a Gamper més que un fundador.