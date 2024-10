Un any més ens apropem a la nit de les bruixes, més coneguda com a Halloween. En aquesta ocasió us vull parlar sobre els llocs més terrorífics de la província d’Alacant, on jo vaig néixer. En primer lloc, tenim el sanatori abandonat de Torremanzanas, un antic manicomi edificat sobre l’any 1926. Va servir com una llar de retir, alberg infantil de vacances, hospital infantil i militar, essent finalment un sanatori contra la tuberculosi fins al 1963. Actualment, es troba abandonat i en un estat de deteriorament important. Aquest edifici és visitat molt sovint per persones interessades pels fenòmens paranormals, les quals afirmen sentir una aura negativa dins de l’edifici, i altres vegades asseguren haver pogut captar una sèrie de psicofonies.

El mateix succeeix a la Torre de la Calahorra ubicada a Elx, la qual abans de ser coneguda per les nombroses morts que van tenir lloc a les seves instàncies va ser una fortalesa àrab, un castell medieval i l’única mostra de la lògia maçònica de ritu egipci que hi va haver a Espanya. Dins la torre encara es poden trobar detalls propis de la lògia. Hi ha qui diu que l’última persona que hi va residir es va veure cara a cara amb una de les aparicions, un ésser sense cap. Aquest lloc ha estat estudiat per molts parapsicòlegs, els quals afirmen haver captat a les psicofonies una sèrie de veus diferents i laments.

A continuació tenim el Panteó dels Guijarro a Villafranqueza, que vist des de lluny no és més que un edifici més de la zona, però té una història una mica turbulenta. En el transcurs de la Guerra Civil, en aquest lloc moltes persones van ser afusellades. Actualment, aquells que han visitat aquest lloc afirmen haver sentit veus, laments i sorolls semblants als d’un fusell. Altres també asseguren haver vist alguna cosa als voltants.

Per acabar, una diguem-ne llegenda urbana, ja que es repeteix a molts llocs el mateix succés, encara que amb algunes diferències. A la carretera N-332 a l'altura de Santa Pola hi ha moltes persones que hi circulen a altes hores de la nit afirmen haver vist la coneguda com la “dona de la corba”. Molts la descriuen com una dona vestida amb una camisa de dormir blanca que sol aparèixer al voral d'aquesta carretera. Segons expliquen, la dona et convida a parar un moment, no se sap gaire del perquè, la qual cosa ha donat lloc a especulacions i teories, sent la més difosa la que diu que la dona et para per avisar-te d'un possible accident i després desapareix. També diuen que ha fet la seva aparició a les carreteres del Maigmó i d'Oriola. Jo puc assegurar haver passat per aquesta carretera i també per la d'Oriola de nit diverses vegades i no he vist res de res. Tan sols una creu en què de vegades algú col·loca flors que és el lloc on va morir aquesta dona juntament amb tota la família en un accident de cotxe.

També he estat als altres tres llocs i no he sentit res. Potser a Halloween... Qui sap... Ja us parlaré d’altres en una altra ocasió.