En el món empresarial, els equips són el nucli que donen vida i substància a qualsevol projecte. Com a líders i gestors, som responsables tant de les metes dels nostres equips com també de l’atmosfera en la qual es desenvolupen. Quan un equip està sa, compromès i motivat, els resultats flueixen de manera natural. No obstant això, basta la presència d’una actitud tòxica per desestabilitzar i posar en risc fins i tot el millor dels projectes.

Un membre tòxic pot afectar negativament l’equip de moltes maneres. La seva actitud crítica i negativa crea un clima de tensió i desconfiança, inhibeix la comunicació i redueix la motivació. En la pràctica, les persones comencen a evitar interaccions i a ocultar problemes, i el rendiment col·lectiu sofreix. Aquest ambient no sols afecta la productivitat, sinó també el benestar individual, generant conflictes que, a vegades, porten a la desmotivació o al desig d’abandonar l’equip. Per a l’empresa, això no sols és un problema de benestar empresarial i productivitat, sinó que també és un problema de reputació i retenció de talent.

Detectar a temps els senyals de toxicitat és essencial per a la salut de l’equip. Els senyals d’alerta inclouen:

• Actitud negativa: Constants queixes sense oferir solucions, estar sempre en desacord o provocar conflictes.

• Falta de col·laboració: Un membre tòxic sol enfocar-se en els seus propis interessos, evitant col·laborar o contribuint només superficialment.

• Resistència al feedback: La incapacitat d’acceptar crítiques constructives i la tendència a culpar a uns altres dels seus errors són signes clars de falta de responsabilitat.

• Propagació de crítiques i rumors: Difondre crítiques i rumors perjudica la confiança i crea conflictes.

Així doncs, quan s’identifica un membre tòxic en l’equip, és essencial actuar amb promptitud, empatia i fermesa. Algunes claus fonamentals són:

• Conrear un diàleg constructiu: Parlar amb la persona en privat, amb respecte i comprensió. Assenyalar els comportaments específics i com afecten l’equip.

• Establir límits clars: Definir i comunicar els valors innegociables de l’empresa. Assenyalar clarament quins comportaments són inacceptables i les conseqüències de continuar amb ells.

• Ajuda i formació: Oferir suport i formació dona l’oportunitat de créixer i millorar.

• Presa de decisions: Si el comportament no canvia, pot ser necessari considerar la reubicació o la desvinculació. El benestar de l’equip ha de ser prioritari.

Un equip sa és el pilar d’un entorn de treball positiu, i això es reflecteix en la satisfacció i el sentiment de pertinença de cada membre de l’equip. Crear i mantenir un ambient saludable és un dels majors regals que un líder pot oferir. En actuar amb empatia i determinació, i fomentar una cultura de respecte i tolerància, protegim la integritat de l’equip i la cultura de l’empresa. En última instància, un equip saludable, compromès, cohesionat i resilient és capaç de superar qualsevol repte.