Eleccions als Estats Units: aquell moment gloriós en què la democràcia es converteix en un ‘reality show’, on els candidats no només lluiten pel vot del poble, sinó també pel control de les criptomonedes. A la dreta, tenim Donald Trump, el magnat immobiliari convertit en president i expert en tuits; i a l’esquerra, Kamala Harris, la fiscal general convertida en senadora i ara en candidata a la vicepresidència. Tots dos, en un gir inesperat del destí, han decidit pujar al tren de Bitcoin i les criptomonedes. Qui ho hagués imaginat?

Comencem amb el sempre polèmic Trump. Aquest home ha tingut més canvis d’opinió sobre les criptomonedes que una moneda d’un centau que gira en l’aire. En el passat, l’expresident ha tingut comentaris bastant àcids sobre Bitcoin. Recordem aquells temps en què el desqualificava com «una estafa» i es manifestava en contra del seu ús. Però, ¡oh, sorpresa! Ara que les eleccions estan a tocar, ha decidit abraçar el criptoamor. Tal vegada es va adonar que és més fàcil atraure els votants joves parlant de Bitcoin que parlant de la construcció de murs.

D’altra banda, tenim Kamala Harris, qui ha estat navegant pel món de les criptomonedes amb l’elegància d’una gasela sobre una pista de gel. Si bé ha estat més prudent en les seves declaracions, el seu suport a les cripto ha estat tan estratègic com la seva carrera política. Sembla que es va adonar que, per captar l’atenció dels votants més joves i progressistes, parlar de Bitcoin és gairebé tan necessari com parlar de drets civils. La Reserva Federal i el seu paper en la regulació s’han convertit en un tema central en el seu discurs.

Ara, la Reserva Federal, aquest ens misteriós que sembla tenir més poder que un superheroi, és l’epicentre d’aquest drama cripto. Tant Trump com Kamala s’han alineat per demanar una major regulació i claredat en l’ús de les criptomonedes. És gairebé còmic pensar que dues persones que representen extrems oposats de l’espectre polític estiguin d’acord en alguna cosa. Però, és clar, quan es tracta de diners, tots semblen trobar un terreny comú. Tots dos volen que la Reserva Federal s’involucri en el joc de les criptomonedes com si fos un nou membre de l’equip en una competència d’eSports.

El més irònic de tot això és que, mentre tots dos candidats intenten posicionar-se com els defensors de Bitcoin, la realitat és que cap d’ells té un pla clar. Trump probablement només vol assegurar-se que el seu pròxim negoci immobiliari a Miami accepti pagaments en criptomonedes, mentre que Kamala sembla més interessada a assegurar-se que la regulació no aixafa la innovació. Però, al final del dia, tots dos volen atreure els votants.

Al final, qui necessita polítiques coherents quan pots tenir un espectacle de focs artificials en forma de promeses sobre criptomonedes? Així que, ¡prepareu-vos! Les eleccions estan aquí, i el guanyador podria ser... Bitcoin!!!!!