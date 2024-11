Neu, muntanya, altitud, fred i gel són conceptes inherents a la nostra essència com a país. Tots ells relacionats entre si ens han donat, ens donen i encara ens poden donar més en el futur si s’aprèn a maximitzar el seu valor.

Primer van ser la neu i l’esqui alpí els que van obrir el camí de la prosperitat i projecció esportiva, turística i econòmica del país. Fou cap a mitjans del segle passat, i el fet és que la perseverança i el saber fer de tants anys ens han conduït fins avui, en què n’hem esdevingut una referència internacional. Els darrers anys, però, s’hi han afegit la muntanya i l’altitud per activar tots aquells esports i competicions que han servit per posicionar Andorra també com una referència en aquest àmbit. Fins ara n’hem parlat àmpliament d’uns i els altres, del present i els èxits assolits, i també del futur i dels reptes pendents, però per completar el que qualifico de trilogia virtuosa de l’esport vinculat al nostre entorn natural i climàtic ens manca posar l’atenció sobre els ‘Esports de Gel’, probablement aquells que integren el vessant més tecnològic i artificiós i que, per tant, requereixen uns esforços d’inversió i manteniment més alts, si es vol assolir un nivell d’infraestructures que estiguin a l’alçada.

Andorra té el privilegi de disposar justament d’una d’aquestes complexes infraestructures des de fa poc menys de 36 anys i tot mercès a la inspiració i visió de futur de mandataris parroquials i estatals de l’època, els quals van veure que una pista de gel podia ser un gran dinamitzador de la parròquia, en aquest cas de Canillo, i també del país. De fet, el Palau de Gel ha esdevingut un símbol d’Andorra i el fet que hi hagi tan poques pistes del gel en el nostre entorn ens pot ajudar a intuir la complexitat que comporta i el més que meritori esforç de les nostres institucions per conservar-lo en condicions.

De fet, la recerca constant de fórmules per rendibilitzar aquesta costosa infraestructura ha culminat ara fa pocs mesos amb la inauguració de la darrera reforma que ha suposat la renovació de la pista de gel — amb tecnologia puntera i sostenibilitat garantida—i de la piscina, a més de la col·locació de plaques fotovoltaiques i la inclusió d’un petit parc aquàtic. Ara bé, amb independència de l’aprofitament i l’optimització que se’n faci, que ens consta que encara s’hi està treballant i que comportarà una millora substancial del gimnàs i les instal·lacions annexes, i fins i tot hi ha previst un concurs d’idees per potenciar espais exteriors avui sense cap ús, el que dona sentit al Palau és la pràctica dels esports de gel.

Actualment, com a disciplines incloses dins de l’àmbit d’actuació de la Federació Andorrana d’Esports de Gel n’hi ha tres: el cúrling, l’hoquei gel i el patinatge artístic sobre gel, i tots tres tenen com a únic espai de referència per a la seva pràctica el Palau de Gel de Canillo.

Ara bé, si li preguntem a un ciutadà de les parròquies centrals quin coneixement té d’aquests esports i de la seva pràctica al país, ben segur que ens dirà que poca, i segurament encara menys de la resta de disciplines olímpiques d’esports de gel com ara el luge, el skeleton o el bobsleigh. O fins i tot el patinatge de velocitat, totes elles disciplines molt espectaculars i que juntament a les vinculades al món de l’esquí estaran presents als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026. De fet, si l’esquí és avui un esport majoritari al país i un dels motors de la nostra economia, preguntem-nos quants ciutadans patinen sobre gel? I quants practiquen l’hoquei sobre gel o el cúrling? Pocs, d’acord, però l’oportunitat és innegable! En clau de marca país, veig clarament en l’ecosistema dels esports de gel un dinamitzador privilegiat de la imatge que Andorra vol projectar internacionalment i de la seva economia. Per què no tractar d’emmirallar-nos amb altres localitats pirenaiques o alpines capaces d’acollir instal·lacions i de desenvolupar disciplines que atrauen la celebració de grans esdeveniments esportius de neu i gel? I que passaria si a aquest fet li afegim algunes de les grans marques del món dels esports d’hivern prenent com a referència Andorra?

No aspirem a atreure talent, sigui esportiu o sigui empresarial? Doncs cal començar des de la base, i mai millor dit, perquè realment els esports de gel al país necessiten un fort desenvolupament per fer-se notar, tant l’hoquei, que té dues lligues veïnes on podria participar, com el cúrling, i sobretot, el patinatge artístic. Aquest darrer és un esport d’altíssima precisió tècnica i virtuosisme artístic, minoritari però sorprenent en tots els sentits, i un gran repte per a tots aquells que s’atreveixin a practicar-lo, al ser una disciplina que treballa gairebé tots els muscles del cos i que en el lliscament hi intervenen en perfecta harmonia l’equilibri i la flexibilitat.

Avui, però, el patinatge sobre gel sobreviu de les aportacions dels poc menys d’un centenar de socis i sobretot mercès al suport del Comú de Canillo, el qual des de fa anys ajuda abnegadament a la pràctica d’aquest esport amb una important subvenció per fer front als costos derivats del lloguer del gel i de l’equip tècnic, i que permet que una cinquantena de joves patinadores i patinadors s’eduquin en la cultura d’un esport exigent i sacrificat, i que fins i tot alguns d’ells alimentin el somni d’un dia veure’s competint al més alt nivell i en els escenaris més prestigiosos del món.

La Marca Andorra també es vol fixar en aquests esports i en el potencial que representen pel futur desenvolupament del país. Per això, no seria d’estranyar — tots atents doncs — que en els propers temps se’n senti parlar molt més. Temps al temps, qui ho sap? A més, la consolidació dels esports de gel a Andorra, a part de les virtuts dinamitzadores de la nostra economia i la nostra societat, és el millor homenatge que podem fer a tots aquells que tant patiren i han continuat patint pel bon funcionament del Palau des del moment de la seva gestació i fins al dia d’avui. Aquest ha esdevingut una instal·lació modèlica i que ara només espera que un grup cada cop més gran de practicants i usuaris, de casa i de fora, li facin els honors que mereix, esdevenint punta de llança d’un futur i exitós desenvolupament dels esports de gel a Andorra.