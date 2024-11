La Taula d’El Periòdic

Arreu del món existeixen els grups de reflexió, també anomenats ‘think tanks’. Un think tank està organitzat per una entitat publica o privada i està composat per experts independents que uneixen el seu coneixement i experiència per reflexionar sobre qüestions de política, societat, cultura, tecnologia, economia, etc.

La obligació d’un think tank és la d’exposar de manera raonada i amb el màxim suport bibliogràfic els resultats dels seus raonaments. La qualitat de la tasca d’un think tank s’avalua per la qualitat, el rigor, el respecte i l’encert de les seves publicacions. La «marca» identificativa és el think tank, no necessàriament la «marca identificativa» recau en el nom dels components del grup de reflexió. De fet els grups de reflexió permeten assolir conclusions consensuades, lliures de etiquetes de noms de persones. Fet que permet que la importància, l’atenció, recaigui en el què es diu i no quedi distorsionada per consideracions personals sobre qui ho diu.

Les «marques» personals poden ser un mal company de viatge per a l’exposició de reflexions. En cas de desacord, esdevé massa fàcil atacar a la persona en lloc de debatre sobre la idea.

La Taula del Periòdic és un grup de reflexió, un think tank, organitzat pel veterà Periòdic d’Andorra i composat per un grup de persones de diferents perfils, bagatges acadèmics i experiències professionals que s’ha trobat per reflexionar sobre els pros i els contres de l’Acord d’associació a Andorra amb la UE i el seu impacte en el futur del nostre estimat país.

Darrerament, membres destacats del Govern i dels mitjans de comunicació públics han retret a la Taula del Periòdic que no publiqui el nom dels components d’aquest grup de reflexió.

Argumenten que si no saben qui escriu, no poden donar resposta als textos publicats.

Nosaltres entenem que un text es respon segons els arguments continguts en el text. No creiem que un text es contesti d’una manera o d’una altra segons qui ha participat en la seva realització. La utilització de grups de reflexió per exposar pensaments permet, precisament, centrar l’atenció en el contingut del missatge sense tenir distorsions relatives a qui l’escriu. Queixar-se que un article d’un grup de reflexió no va signat per cap persona seria com queixar-se que les editorials que es publiquen diàriament als mitjans no van signades per cap persona. Una pràctica ancestral de presentar opinions col·lectives dels editors o altres col·laboradors d’un mitjà de comunicació. Precisament, les editorials no van signades per cap persona per què expressen un pensament col·lectiu, tal com succeeix en el cas d’article realitzat per un grup de reflexió. Una pràctica d’obres col·lectives editorials que permet centrar l’atenció sobre el missatge sense personalismes de qui és el seu autor.

Confirmem que la Taula del Periòdic és un ‘think tank’, un grup de reflexió, liderat i organitzat per un mitjà de comunicació veterà, seriós, contrastat com és el Periòdic d’Andorra, i que tota comunicació relativa al contingut dels articles publicats per la Taula del Periòdic es pot adreçar a la redacció d’aquest diari. Serà cordialment considerada i rebrà la deguda i respectuosa atenció.